父親節快樂！爸爸們最討厭收到啥禮物？ 「2大地雷」一堆人送過
明（8）日就是一年一度的父親節，許多民眾也準備好禮物要送爸爸，但在他們心目中，究竟有那些最不想看到的禮物呢？其實過去包含網紅蔡阿嘎、壯世代教科文協會等都做過父親節禮物的調查，其中「2款地雷」禮物，更是一堆人都送過！
記者潘毅/綜合報導
近期有不少網友在各大論壇上苦惱求助「父親節禮物，究竟要準備什麼」，深怕花了錢買了昂貴禮物，卻讓爸爸不愛。而綜觀兩項調查後，會發現爸爸們最不喜歡的「2種地雷大禮」，其實一直都是熱門的送禮選項！
網紅蔡阿嘎在2020年收集了8000多位爸爸的意見，並將「最討厭收到禮物前三名」調查結果公布，40歲以下以及41到59歲的爸爸們，最討厭禮物依序為蛋糕、刮鬍刀、卡片；而60歲以上爸爸則是蛋糕、刮鬍刀、衣服。
到了2022年時，壯世代教科文協會也做了50歲以上爸爸們「最不想收到」的父親節禮物排行，其中蛋糕再度榮獲第一名，刮鬍刀則位列第八名。壯世代教科文協會理事長吳春城也對這份榜單作出解釋：「50歲以上族群其實消費力超乎大家想像，在物質上可說什麼都不缺」，過半數父親都表示不用送禮，心意到了就好，沒有禮物沒關係。
而蔡阿嘎的榜單部分，爸爸「最想收到的禮物」排行，在所有年齡層都是以「現金」奪冠，59歲以下的爸爸第二名則都是選擇卡片，且是「親手做的手工卡片」。59歲以下的爸爸第三名喜歡的禮物則分別是PS5跟手機。60歲以上的爸爸們第二、第三想要的則分別是家人的健康、陪伴。