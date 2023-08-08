全新變頻冷氣才剛買「就吹不涼」？問題恐出在室外機 專家揭關鍵
卡努颱風離去讓夏季西南季風增強，讓台灣近期的氣溫直接飆升，昨（7）日花蓮瑞穗鄉的「舞鶴」更一度出現攝氏40.2度的誇張高溫。民眾待在室內，冷氣已經是不能不開了。但若家中冷氣才剛買，就出現「吹不涼」的情況，問題究竟是出在哪裡呢？對此專家也點出「室外機」擺放位置十分重要。
記者潘毅/綜合報導
日前有民眾在網路論壇上求助，自己房間的冷氣剛買不到半年，一開始使用會冷，但沒想到過一個月後，吹出的都是送風溫度，後來師父來換了一台新機又出現相同狀況，一直無法解決問題，讓她不禁困惑「我家另其他四台同一時間買都沒問題，大家有遇過嗎？」
對於上述案例，怡和家電店長強先生也指出，冷氣「室外機」的安裝位置其實很有學問，他解釋「由於冷氣壓縮機，它運轉時後產生的熱能，加上冷氣它的室內機，本身就是一個冷熱交換的過程，冷要排出來，熱就要往透過室外機走掉」。因此，室外機安裝附近的場域「散熱一定要好」，不然買再好的冷氣，都有可能吹不冷，也無法達到節能目的。
過去日本電器達人@sakaedk也指出，許多顧客表示開了冷氣卻不夠冷，後來查看才發現是因為冷氣室外機的影響，因為許多人都忘記室外機也需要清潔，經常積滿灰塵，製冷效能當然不夠好，因此可以使用刷子，「從上往下」的方式輕輕地刷掉室外機背面網子上的灰塵，不一定要清到一塵不染，也不要左右亂刷，否則可能會傷害到室外機。