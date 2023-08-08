好市多「父親節改用富邦卡」！國泰聯名卡要剪嗎？5大QA一次看懂

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對此，根據「國泰世華銀行」官網說明，好市多聯名卡合約屆期之後，「本行會主動執行停卡作業，無法繼續使用，包括Costco聯名卡」，意即民眾無須經剪卡動作，該卡片將自動失效無法使用。
好市多新聯名卡上路開刷！QA一次搞懂
🟡8月8日開始，舊卡還能使用嗎？
不行，8月8日開始舊卡就會失效，包括Apple Pay等行動支付也會解除綁定，不用剪掉寄回，也不必電話通知銀行。但是如果是二合一的聯名卡，還是可以當成會員證明入場消費，但無法刷卡消費。
🟡沒用的多利金怎麼辦？
未使用完之多利金將轉換為國泰銀行刷卡金（1元多利金=$1刷卡金），可折抵信用卡帳上消費。國泰銀行也已於7月下旬以簡訊或推播提醒持卡人停用事宜，及多利金將轉為刷卡金折抵國泰世華信用卡帳款。
🟡未申辦新卡會不會影響好市多會員會籍？
Costco會員會籍為好市多與會員之約定，與聯名卡優惠無關，會籍有效期限依Costco規範為準。
🟡如果不辦新卡，還能在好市多消費嗎？
可以，民眾可以用現金，或持會員卡前往櫃台臨櫃購買「儲值卡」，沒有使用期限及次數限制，只要按時儲值現金即可。
🟡換了新卡有什麼樣的好處？
新卡回饋比舊卡高，國泰世華舊卡刷卡消費最高只有1％多利金回饋，富邦新卡則是享2％好多金回饋無上限。