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好市多「父親節改用富邦卡」！國泰聯名卡要剪嗎？5大QA一次看懂

▲美式賣場好市多（Costco）在台灣實行會員制度，也推出合作銀行的聯名卡。（示意圖／NOWnews資料照）
▲美式賣場好市多（Costco）在台灣實行會員制度，也推出合作銀行的聯名卡。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

美式賣場好市多從今（8）日起，已經無法再使用國泰世華銀行的舊聯名卡，要改用富邦銀行聯名卡，不少會員早已換好卡準備開刷！不過也有不少人有許多問題想問，包括原本持有的國泰Costco聯名卡是否需要剪卡。對此，國泰世華銀行官方也做出解答，表示「本行會主動執行停卡作業，民眾不需剪卡」。而針對新卡與舊卡之間的問題，《NOWnews》也特別整理幾大常見QA，提供給民眾參考。

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有網友在臉書社團「好市多商品消費心得分享區」貼文表示「國泰世華銀行的聯名卡7日到期喔！明天開始就要改用富邦銀行的聯名卡！大家換好了嗎？」貼文曝光後，不少人紛紛直言「直接改現金付款，不會辦」、「改付現金就好了」；不過也有不少人詢問「請問國泰卡需要剪卡嗎？還是直接失效？」、「請問國泰世華聯名卡是8月8號後要打電話去銀行停卡嗎？」

對此，根據「國泰世華銀行」官網說明，好市多聯名卡合約屆期之後，「本行會主動執行停卡作業，無法繼續使用，包括Costco聯名卡」，意即民眾無須經剪卡動作，該卡片將自動失效無法使用。

▲台北富邦銀行搶下好市多 costco聯名卡新發行權。（圖／記者顏真真攝）
▲台北富邦銀行搶下好市多costco聯名卡新發行權，從8月8日父親節開刷。（圖／記者顏真真攝）
好市多新聯名卡上路開刷！QA一次搞懂

🟡8月8日開始，舊卡還能使用嗎？

不行，8月8日開始舊卡就會失效，包括Apple Pay等行動支付也會解除綁定，不用剪掉寄回，也不必電話通知銀行。但是如果是二合一的聯名卡，還是可以當成會員證明入場消費，但無法刷卡消費。

🟡沒用的多利金怎麼辦？

未使用完之多利金將轉換為國泰銀行刷卡金（1元多利金=$1刷卡金），可折抵信用卡帳上消費。國泰銀行也已於7月下旬以簡訊或推播提醒持卡人停用事宜，及多利金將轉為刷卡金折抵國泰世華信用卡帳款。

🟡未申辦新卡會不會影響好市多會員會籍？

Costco會員會籍為好市多與會員之約定，與聯名卡優惠無關，會籍有效期限依Costco規範為準。

▲美式賣場好市多（Costco）聯名卡八月易主，有會員申辦最新富邦聯名卡卻被要求補「房屋稅單」等財力資料。（圖／記者張勵德攝）
▲就算沒有申辦新卡也不影響好市多會員會籍，且可以改用現金付款。（示意圖／記者張勵德攝）
🟡如果不辦新卡，還能在好市多消費嗎？

可以，民眾可以用現金，或持會員卡前往櫃台臨櫃購買「儲值卡」，沒有使用期限及次數限制，只要按時儲值現金即可。

🟡換了新卡有什麼樣的好處？

新卡回饋比舊卡高，國泰世華舊卡刷卡消費最高只有1％多利金回饋，富邦新卡則是享2％好多金回饋無上限。

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