31歲男年薪80萬「在台灣什麼等級」？真實答案曝光 鄉民無言了
以前年輕人努力賺錢存錢，為的就是能夠買房、成家立業，不過隨著近幾年房價高漲，不少人可以說是打拼一輩子都買不了房，因此近幾年「躺平族」的稱謂也問世，與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇自己的生活模式，無欲無求就好。而近日，就有一位網友透露，自己年薪80萬，人生目標卻只想要躺平，結果意外抖出驚人事實，讓不少鄉民無言表示「抱歉了，你沒資格」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「我今年31歲，住在雲林，打算不結婚也不生小孩，年薪80萬沒有太多的物慾，頂多想要開一部進口車來爽一下，其他都沒有物質的需求，以這樣的條件，是不是真的可以躺平了？」
沒想到貼文曝光後，「年薪80萬」卻引起廣大網友注目「年薪80萬要躺平什麼？而且又是在雲林」、「根本是人生勝利組，怎麼有躺平的資格」、「雲林年薪80萬欸！請離開」、「是不是有點搞錯躺平的定義，至少領個中下位數的薪水再來說吧，年薪80萬在全台很頂了」、「要買豪車都只能算微躺平！不過你的年薪不符合躺平資格」。
然而「年薪80萬」到底在台灣是什麼等級？根據行政院主計處「薪情平臺」可以查詢，如果年薪80萬與全體受僱員工比較，顯示結果為「您的總薪資介於第7及第8十分位數區間內，有10％的受僱員工總薪資與您落在相同的區間，有70％的受僱員工總薪資低於您所在的區間，有20％的受僱員工總薪資高於您所在的區間」。
意即這樣的薪水其實遠超國內超過70%的受僱勞工，且僅有20％的受僱勞工超越「年薪80萬」的門檻，因此整體來說，該位網友的生活品質實際上相當不錯，跟「躺平族」的定義有些許落差，讓不少鄉民無言表示「其實更沒想到的是.....年薪80萬就有PR70以上，台灣的薪資真的要加油」。