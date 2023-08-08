父親節只是「付清」？高雄女屋主比男屋主多　貸款利率較男性略低

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根據聯徵中心資料，比較高雄近一年30到45歲主力購屋客群，男女房貸條件差異，男性與女性平均房貸各為735萬元及715萬元，負擔壓力相當，貸款利率男性為1.8%，略差於女性的1.79%，平均購屋面積男性為44.5坪，女性則為41.7坪，相差約2.8坪。
台灣房屋巨蛋博愛加盟店店東陳揚智分析，男女購屋力其實旗鼓相當，在銀行貸款或稅務上，所有權人登記為男性或女性，也並沒有特殊優惠或差異。
他說，如以市場經驗來看，多數女性在投資理財觀念上相較男性保守，因此多會選擇較具安全感、風險性較低的投資方式，因此以買房置產、購屋出租來累積資產的女性相對不少，尤其高雄近幾年受台積電設廠話題，磁吸投資客群入場，其中更不乏女性買家，都是形成女性購屋比例高於男性的因素之一。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，高雄近年就業力與薪資大幅提升，加上新世代女力崛起，女性經濟能力提升，有能力置產的女性相對增加，而此現象在精華市區比例也比偏鄉更為明顯，而另一因素，如今有不少雙薪夫妻共同買房，房貸AA制，不過俗話說「聽某嘴大富貴」，不少男性仍會選擇將房產登記在老婆名下，也讓女性所有權人比例比男性來的高。
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