獨／變頻冷氣能吹24hr？「3個月電表變化」來了　真實電費出爐

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🟡五月
五月份家裡的冷氣都是開27度，搭配台電推薦的「加入電風扇吹法」，體感上溫度舒適且不會悶熱，如果短暫外出（買飯、短暫吃飯、去健身房）會將冷氣調高2度，最終6月1日電表數字「20257」，與5月1日租屋處的電表上數字「20118」度相差139度，電費以租屋一度電5元計算為695元。
🟡六月
六月份家裡的冷氣依舊保持27度加上電風扇，不論睡覺辦公還是非常舒適的溫度，同樣短暫外出調高溫度不關機，最終7月1日電表數字「20424」，與6月1日租屋處的電表上數字「20257」度相差167度，電費以租屋一度電5元計算為835元，略五月電費較高。
🟡七月
七月份由於天氣太熱，調低溫第一度，同樣加上電風扇，溫度舒適，也同樣保持短暫外出調高溫度不關機，但由於7月還有颱風等影響，完整出門天數也有銳減，最終8月1日電表數字「20679」，與7月1日租屋處的電表上數字「20424」度相差259度，電費以租屋一度電5元計算為1295元，電費與前兩個月相比漲了不少。
而回顧三個月的實測當時的氣候環境，根據氣溫資料顯示，在五月時台北市的日均溫大約是29度；六月時台北市日均溫31度，而到了7月台北市日均溫就上到34度，《NOWnews》記者也針對該狀況是否會影響冷氣耗電，實際詢問怡和家電，他們表示「外頭的溫度越高，實際上冷氣要降下來的耗電功率一定越大，加上七月冷氣溫度又調低了一度，那麼電費往上衝也是非常合理」。
不過實際這樣看下來，變頻冷氣真的不能吹24小時嗎？其實也不然，由於台電對一般住宅來說是2個月收費一次，而也會有所謂的夏季電費時段的問題，如果自己的住家是小套房來看，按照實測結果假設是五月、六月兩個月來看，房間總耗電量306度，換算夏季電費以及台電電價來看，兩個月電費大約是728元左右；而如果是六七月來看的話為426度，同樣換算下來，兩個月電費大約是1013元左右，以兩個月來看似乎沒這麼可怕。
加上其實不少上班族都是朝九晚五的工作型態，回到家其實也都已經七八點，實際上如果家中有換變頻冷氣，且是跟著台電推薦的「27度、28度+電風扇」來吹的話，按照台電計價的標準，吹冷氣一覺到天明電費也不會多可怕，但如果家中還是老舊冷氣或者「多房的住家」，那麼就得自己考慮開啟的時間或者計算好平均耗費幾度，以免電費暴漲，荷包大失血喔！