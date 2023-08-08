全新變頻冷氣才剛買「就吹不涼」？問題恐出在室外機　專家揭關鍵

獨／變頻冷氣能吹24hr？「3個月電表變化」來了　真實電費出爐

▲炎炎夏日，冷氣絕對是家戶必備的家電之一，尤其近幾年不少人為了顧荷包，家中的老舊冷氣也都汰換成變頻冷氣來使用。（圖/記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日，冷氣絕對是家戶必備的家電之一，尤其近幾年不少人為了顧荷包，家中的老舊冷氣也都汰換成變頻冷氣來使用。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日，冷氣絕對是家戶必備的家電之一，尤其近幾年不少人為了顧荷包，家中的老舊冷氣也都汰換成變頻冷氣來使用，不過也還是會擔心「變頻冷氣雖然省，但一直吹電費應該還是很可觀」的問題。而即便裝上變頻冷氣，就真的可以吹24小時嗎？《NOWnews》就實測在6坪空間大小的套房，開變頻冷氣連續不關三個月，並且觀察電表的變化，帶你一同來看看「變頻冷氣吹24hr」的最終結果。

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然而實測從5月1日開始到7月31日截止，進行長達3個月冷氣不斷電的實測，本次的實驗是考量到人不可能一個月「沒有長時間出門的情況」，這次的實測是採取只要在家、短暫出門的話都是冷氣不停歇的情況，由於室友是居家辦公類型的工作者，所以粗略計算兩人同時間出門的時間，每個月冷氣大約關機時間都是大約5至7天，其餘時間都是開機狀態。

▲室內冷氣不宜開太強，以免容易因溫差變化大導致頭暈發生。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲變頻冷氣已經成為不少家戶必備家電之一，但還是有不少人擔心「一直吹」電費會不會暴漲的問題。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
🟡五月

五月份家裡的冷氣都是開27度，搭配台電推薦的「加入電風扇吹法」，體感上溫度舒適且不會悶熱，如果短暫外出（買飯、短暫吃飯、去健身房）會將冷氣調高2度，最終6月1日電表數字「20257」，與5月1日租屋處的電表上數字「20118」度相差139度，電費以租屋一度電5元計算為695元。

🟡六月

六月份家裡的冷氣依舊保持27度加上電風扇，不論睡覺辦公還是非常舒適的溫度，同樣短暫外出調高溫度不關機，最終7月1日電表數字「20424」，與6月1日租屋處的電表上數字「20257」度相差167度，電費以租屋一度電5元計算為835元，略五月電費較高。

🟡七月

七月份由於天氣太熱，調低溫第一度，同樣加上電風扇，溫度舒適，也同樣保持短暫外出調高溫度不關機，但由於7月還有颱風等影響，完整出門天數也有銳減，最終8月1日電表數字「20679」，與7月1日租屋處的電表上數字「20424」度相差259度，電費以租屋一度電5元計算為1295元，電費與前兩個月相比漲了不少。

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▲每個月電表變化，五月初對比五月初跳了139度，五月底到六月底跳了167度，六月底到七月底則跳了259度。（圖/記者張嘉哲攝）
而回顧三個月的實測當時的氣候環境，根據氣溫資料顯示，在五月時台北市的日均溫大約是29度；六月時台北市日均溫31度，而到了7月台北市日均溫就上到34度，《NOWnews》記者也針對該狀況是否會影響冷氣耗電，實際詢問怡和家電，他們表示「外頭的溫度越高，實際上冷氣要降下來的耗電功率一定越大，加上七月冷氣溫度又調低了一度，那麼電費往上衝也是非常合理」。

不過實際這樣看下來，變頻冷氣真的不能吹24小時嗎？其實也不然，由於台電對一般住宅來說是2個月收費一次，而也會有所謂的夏季電費時段的問題，如果自己的住家是小套房來看，按照實測結果假設是五月、六月兩個月來看，房間總耗電量306度，換算夏季電費以及台電電價來看，兩個月電費大約是728元左右；而如果是六七月來看的話為426度，同樣換算下來，兩個月電費大約是1013元左右，以兩個月來看似乎沒這麼可怕。

加上其實不少上班族都是朝九晚五的工作型態，回到家其實也都已經七八點，實際上如果家中有換變頻冷氣，且是跟著台電推薦的「27度、28度+電風扇」來吹的話，按照台電計價的標準，吹冷氣一覺到天明電費也不會多可怕，但如果家中還是老舊冷氣或者「多房的住家」，那麼就得自己考慮開啟的時間或者計算好平均耗費幾度，以免電費暴漲，荷包大失血喔！

▲台電過去也不斷強調，省電有感的方式就是改裝置「變頻冷氣」。（圖／台電電力粉絲團）
▲台電過去也不斷強調，省電有感的方式就是改裝置「變頻冷氣」。（圖／台電電力粉絲團）

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