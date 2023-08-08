你吃過嗎？新品種天晴烏骨雞 生出「藍殼雞蛋」超獵奇
你有吃過藍色的雞蛋嗎？剛升格為農業部的農業部畜產試驗所今（8）日公布好消息，歷經10年的努力終於育成「可產藍殼雞蛋」的新品系「天晴烏骨雞」，也是目前全台灣唯一具備玫瑰冠、纓頭、藍耳、鬍鬚、絲羽、烏皮、烏骨、烏肉、毛腳及多趾等十全外貌的烏骨雞，明顯與台灣現有烏骨雞不同。除了雞蛋蛋殼色澤為天藍色之外，也具獨特營養價值，至40週齡產蛋數較現有商業烏骨雞增加近1倍，相當具有潛力，未來可用於繁殖生產藍殼烏骨雞蛋，或是雜交其他雞種生產藍殼雞蛋。
財經生活中心／綜合報導
根據畜試所的說法，藍殼烏骨雞蛋是特色化蛋品，近年來很受到青睞，但是國內現有商業烏骨雞所生產的蛋殼顏色，從褐色到藍色都有，無法穩定生產藍殼蛋，因此他們特別培育天晴烏骨雞，所生產的蛋殼顏色不僅都是天藍色，還具有穩定生產的優勢，母雞40週齡蛋重為43.2公克，至40週齡產蛋數為78枚，遠高於現有商業烏骨雞的，可解決現有蛋殼色澤雜亂與產蛋數低落的問題。
天晴烏骨雞蛋在營養上具獨特性，鈣、鋅、鐵、卵磷脂、DHA、總ω-3脂肪酸、羥丁胺酸、離胺酸、Vit A、Vit B1、Vit B5、葉酸及Vit E等含量都高於褐殼雞蛋。若是與商用褐殼雞蛋相比，天晴烏骨雞蛋的鈣含量為507 ppm，增加120%、DHA為2.28%，增加185%、Vit A為1,223 IU/100 g，增加105%、Vit B1為1.5 ppm，增加150%、葉酸為99.6 μg/100 g，增加253%，成為蛋品消費市場的新選擇。
畜試所指出，天晴烏骨雞不具白血病J病毒及雛白痢，是很清淨的種雞，母雞所產的蛋殼顏色極具吸引力，產蛋數量也多，未來可以供產業繁殖產蛋用烏骨雞，或是品種改良的種雞，以創造台灣特色性農產品競爭力。