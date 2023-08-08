全新變頻冷氣才剛買「就吹不涼」？問題恐出在室外機　專家揭關鍵

6類貓狗易中暑「恐36小時死亡」　獸醫1招預防：電費比醫療費便宜

▲連日熱浪來襲，高溫屢屢飆破38°C，除了人類外出可能出現熱傷害中暑外，在家裡的寵物也可能會中暑。（圖／記者徐銘穗攝）
▲連日熱浪來襲，高溫屢屢飆破38°C，除了人類外出可能出現熱傷害中暑外，在家裡的寵物也可能會中暑。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

連日熱浪來襲，高溫屢屢飆破38°C，除了人類外出可能出現熱傷害中暑外，在家裡的寵物也可能會中暑。獸醫師提醒，短吻、扁臉等6類貓狗是中暑的高危險群，當貓狗出現張口大量喘氣、流口水甚至呼吸困難等中暑徵兆，最嚴重的情況下可能讓毛孩在36小時內死亡，要趕緊幫牠用冷水或酒精擦腳掌降溫、補充水分，盡速送至附近動物醫院。最好的預防方式是幫家中寵物開冷氣，「電費比醫療費便宜」。

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慈愛動物醫院台北總院曾分享，由於夏季高溫以及戶外環境常有強光曝曬，毛小孩很容易出現「身體無法正常散熱」的嚴重問題，只需要短短30分鐘的時間，就有可能讓牠們的體溫劇烈升高，導致中暑、熱衰竭甚至是死亡。

▲扁臉、短吻、肥胖、長毛、厚毛及幼高齡等６類貓狗是中暑的高風險群。（圖／翻攝慈愛動物醫院台北總院臉書）
▲扁臉、短吻、肥胖、長毛、厚毛及幼高齡等６類貓狗是中暑的高風險群。（圖／翻攝慈愛動物醫院台北總院臉書）
哪些貓狗容易中暑？慈愛動物醫院台北總院指出，一般來說短吻犬及扁臉貓，如鬥牛犬、西施犬、波斯貓、金吉拉等品種，長毛或厚毛的黃金獵犬等，和體型較胖的貓狗，以及幼年及高齡的貓狗因代謝機能較弱或不完全較容易中暑。

貓狗中暑初期症狀不明顯，輕微可能出現張口大量喘氣、心跳明顯加速（肚子明顯起伏）、體溫上升、全身表皮發紅、焦躁不安等，中後期則會出現流口水、眼神呆滯、呼吸困難、嘔吐、虛弱無力、昏倒、大小便失禁、抽搐。

一旦毛孩出現上述中暑症狀，飼主要趕緊把牠們移動陰涼通風處，移除身上項圈、背帶等，潑噴灑涼水在寵物身上，注意不用要冰水，以免周邊血管收縮更難散熱，可以冷水或酒精擦拭腳掌幫助散熱，讓毛孩補充水分，並盡速送至鄰近動物醫院。

▲當貓狗出現張口大量喘氣、流口水、眼神呆滯等症狀，可能已經中暑。（圖／翻攝慈愛動物醫院台北總院臉書）
▲當貓狗出現張口大量喘氣、流口水、眼神呆滯等症狀，可能已經中暑。（圖／翻攝慈愛動物醫院台北總院臉書）
此外，獸醫師關心羚日前也在臉書分享，家中2、3隻貓都出現食慾減退、嘔吐的情況，先給胃藥治療後再將變頻冷氣開著24小時，才讓毛孩們恢復正常，胃口也變好，「不要一下冷一下熱」。

她說，家裡的貓因喜歡去陽台看小鳥，因此選擇讓牠們自由活動而不開冷氣，但最近天氣真的太熱，連她自己都有點中暑想吐，便決定開冷氣給毛孩吹，並暫時不讓貓去陽台，「電費跟醫療費比起來，電費真的便宜多了，重點是小孩受苦，媽媽難過」。

▲外出工作時記得幫家中貓狗開冷氣，以免牠們熱到中暑。獸醫提醒「電費比醫療費便宜」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲外出工作時記得幫家中貓狗開冷氣，以免牠們熱到中暑。獸醫提醒「電費比醫療費便宜」。（圖／記者徐銘穗攝）
貼文引發網友討論，網友看完紛紛留言，「真的寧願花冷氣錢，也不要花醫療錢」、「自從有了毛寶們後，家裡冷氣24小時沒在關」、「大家真的要記得電費比醫藥費便宜啊」、「24小時開變頻冷氣電費也很省喔！我大概10坪的空間 兩個月不到800元」。


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