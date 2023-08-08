父親節快樂2023！「祝福語、賀詞、長輩圖、卡片」懶人包

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◾從小都在與父親較勁，我贏得了成長，他卻輸掉了青春。
◾從前，你背著我快跑；今後，我陪著你慢行。
◾一生中也許會遇見許多愛妳的男人，但不要忘記，父親才是最愛妳的那個。
◾「我養你」，這句話只有爸爸是認真的。
◾我的爸爸是一個蓋世英雄，他每天都踩著七色的雲彩接我回家。
◾他吃過世間無數的苦，也要拼盡全力讓我安逸幸福。
◾安全感，來自父親時時刻刻的守護。
◾父親節每年只有一天，父愛卻是歲歲年年。
◾我的父親很平凡，什麼都給不了我，卻什麼都給了我。
◾父愛無言，使我從無到有，從弱到強；父愛無聲，平淡平凡，又深沈厚重。
◾一直幻想英雄的樣子，長大才知道原來英雄就在身邊。
◾他從不說愛你，卻把他的全部都給你。
◾從不把愛掛嘴邊，卻用盡一生詮釋愛。
◾長大了才知道能遮風擋雨的不只是房子，還有父親。
◾離天空最近的地方，是小時候父親的肩膀。
◾小時候跟著爸爸看世界，長大後才發現，我才是爸爸的全世界。
◾小時候我怕你嚴厲的表情，長大後我怕你衰老的面容。
◾你要永遠做我不老的超級英雄，全世界最好的爸爸父親節快樂。
🟡父親節祝賀詞、祝福成語
◾福如東海：用於一般壽誕者的祝壽賀辭。
◾壽比南山：壽命如南山那樣長久。為祝人長壽之辭。
◾老當益壯：指年紀雖大但身體仍然強健，且志氣豪壯。
◾和藹可親：態度溫和，容易親近。
◾慈眉善目：形容慈祥、和善的容貌。
◾鶴髮童顏：形容老人氣色好、有精神。
◾延年益壽：拉長歲數，增加壽命。
🟡Formosa!貼圖酷父親節卡片、長輩圖
🟡父親節問候貼圖
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