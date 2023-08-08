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父親節快樂2023！「祝福語、賀詞、長輩圖、卡片」懶人包

▲2023父親節快樂，不知如何向爸爸表達祝福與感謝，賀詞、長輩圖、卡片文案、貼圖懶人包必備。（圖／記者黃韻文攝）
▲2023父親節快樂，不知如何向爸爸表達祝福與感謝，賀詞、長輩圖、卡片文案、貼圖懶人包必備。（圖／記者黃韻文攝）

家庭消費中心/綜合報導

「母親節吃龍蝦，父親節吃披薩！」比起幫媽媽過節爭相訂位吃好料，父親節慶祝氛圍就顯得淡了些，許多子女不知如何向父親表達心中情感，然而長大之後才明白，世上不只媽媽好，其實父愛無聲、父愛如山。想祝爸爸父親節快樂，但不知卡片或訊息該怎麼寫祝福的話嗎？《NOWnews今日新聞》整理網路上關於八八節的賀詞、打卡文案一次看。

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🟡祝福父親節的話、卡片內容、打卡文案

◾從小都在與父親較勁，我贏得了成長，他卻輸掉了青春。

◾從前，你背著我快跑；今後，我陪著你慢行。

◾一生中也許會遇見許多愛妳的男人，但不要忘記，父親才是最愛妳的那個。

◾「我養你」，這句話只有爸爸是認真的。

◾我的爸爸是一個蓋世英雄，他每天都踩著七色的雲彩接我回家。

◾他吃過世間無數的苦，也要拼盡全力讓我安逸幸福。

◾安全感，來自父親時時刻刻的守護。

◾父親節每年只有一天，父愛卻是歲歲年年。

◾我的父親很平凡，什麼都給不了我，卻什麼都給了我。

◾父愛無言，使我從無到有，從弱到強；父愛無聲，平淡平凡，又深沈厚重。

◾一直幻想英雄的樣子，長大才知道原來英雄就在身邊。

◾他從不說愛你，卻把他的全部都給你。

◾從不把愛掛嘴邊，卻用盡一生詮釋愛。

◾長大了才知道能遮風擋雨的不只是房子，還有父親。

◾離天空最近的地方，是小時候父親的肩膀。

◾小時候跟著爸爸看世界，長大後才發現，我才是爸爸的全世界。

◾小時候我怕你嚴厲的表情，長大後我怕你衰老的面容。

◾你要永遠做我不老的超級英雄，全世界最好的爸爸父親節快樂。

▲離天空最近的地方，是小時候父親的肩膀。（圖／記者黃韻文攝）
▲離天空最近的地方，是小時候父親的肩膀。（圖／記者黃韻文攝）
🟡父親節祝賀詞、祝福成語

◾福如東海：用於一般壽誕者的祝壽賀辭。

◾壽比南山：壽命如南山那樣長久。為祝人長壽之辭。

◾老當益壯：指年紀雖大但身體仍然強健，且志氣豪壯。

◾和藹可親：態度溫和，容易親近。

◾慈眉善目：形容慈祥、和善的容貌。

◾鶴髮童顏：形容老人氣色好、有精神。

◾延年益壽：拉長歲數，增加壽命。

🟡Formosa!貼圖酷父親節卡片、長輩圖

▲父親節卡片、長輩圖。（圖／FORMOSA！貼圖酷）
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🟡父親節問候貼圖

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