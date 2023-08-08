新莊人嗨了！全台首家「海底撈網美店」插旗宏匯廣場 8/21試營運
新莊人嗨了！想吃海底撈不用再跑好遠，全台首家「300坪海底撈」網美店插旗宏匯廣場，即將在8月21日試營運。同時進駐新北首家海底撈手搖飲專賣店「嗨飲Hi-in」三號店，有吃有喝又有得拍！
記者蕭涵云/台北報導
宏匯廣場即將在8月21日迎接「海底撈」全台首家風格店型，「海底撈」第16號店，佔地300坪、超過360個席位，從首波曝光美圖來看，是走唯美路線的文青設計，主要以灰藍色 x 珊瑚粉色調的空間設計，有如「網美店」等級；座位上方還搭配幽默跑馬燈，並設有父母最欣賞的兒童遊戲室。
「海底撈」預計將進駐宏匯廣場9樓，高樓層搭配大面落地窗，並同時搭配新北首家海底撈手搖飲專賣店「嗨飲Hi-in」三號店，新莊民眾們這下可以就近大啖麻辣鍋，有吃有喝又有得拍！向來以「寵粉」服務聞名的海底撈，除了川劇變臉，候位時還可體驗免費美甲、按摩椅、兒童遊戲室等，新店型是否具備更多娛樂項目，也讓消費者相當期待。
據了解，宏匯廣場海底撈試營運期間，將以現場候位為主，營業時間自中午11點到晚上12點，最後進場時間為晚上10點。建議新莊撈友們，鎖定宏匯廣場粉絲團，掌握開放線上訂位時間。據悉，試營運期間將會隨人力、設備等準備狀況調整營運時間。
另外，「神旺潮品集．忠孝店」8月也正式回歸台北東區開設街邊店，擁有「雲卷峰巒」意境，搭配中式紅色燈籠及黑色流線設計，業者強調，空間也有增添時下網美喜歡的流行趨勢，融入新潮的圓拱門和鏡面設計，客席區設立288席座位，以小家庭、親友聚餐4-6人桌為主。