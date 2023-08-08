Wanna One解散後千萬少女跑去哪了？爬牆狀況公開 NCT贏超多大團
韓流K-POP揚名國際，使得南韓獲有「造星王國」美譽，最著名的男、女團則為BTS跟BLACKPINK，2團替不少後輩偶像在歐美地區開闢新道路；不過當年人氣可跟BTS媲美的，還有選秀節目《PRODUCE 101 第二季》出身的限定團體Wanna One；Wanna One自2018年解散後，許多人好奇當時為他們投票的千萬少女，如今都「爬牆（意指喜歡上別人）」到哪去？NCT、SEVENTEEN跟ZEROBASEONE（ZB1）全上榜，他們堪稱當今最受歡迎的韓國偶像。
記者陳雅蘭/綜合報導
南韓每年都有數個選秀節目開播，其中最著名的就屬「PRODUCE 101 」系列，《PRODUCE 101》第一季成功捧紅女團I.O.I締造高度話題後，電視台以第一季為藍本，2017年再打造第二季選秀節目《PRODUCE 101 2》，從101名男練習生中，透過表演比拚搭配觀眾投票選出11人出道，當年全球數十萬粉絲卯起來投票，節目收視率、參與人員以及練習生都非常出名。
《PRODUCE 101 2》最後選出來自不同經紀公司的尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝、賴冠霖11人組成「Wanna One」，展開2017年8月7至2018年12月31日為期1年半的限定活動，他們期間跑遍各國巡演、代言接到手軟，2019年初的解散演唱會門票，一張更炒到台幣57萬，人氣不容小覷。
Wanna One解散至今5年多，11名成員往各領域發展，但個人成績不如11人時期旺盛；有網友就好奇「Wanna One解散後，那些千萬粉絲跑去哪」？便開啟投票表示想以此撰寫論文，獲得受歡迎第一名則是「SM娛樂」的NCT，二至五名為選秀節目《BOYS PLANET》出身的ZB1、THE BOYZ、SEVENTEEN、Stray Kids，紅遍國際的BTS僅位於第七名。
網友認為NCT近年確實越來越紅，但近期「SM娛樂」改朝換代，導致許多藝人紛紛出走，包含SJ的東海、銀赫、圭賢以及少女時代的Sunny等，網友也開始好奇接下來應該會統計「NCT的粉絲都跑去哪了」、「我真的爬牆到NCT了....」、「NCT真的是最大贏家」、「好啦我確實是因為Wanna One解散後才注意到NCT」、「喜歡大團的，大部分也都會爬牆到大團」；但也有粉絲表示，至今還是有在關注Wanna One各成員，也希望Wanna One能再有合體的機會。