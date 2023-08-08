連三年米其林一星新菜單！送威士忌一杯　這道菜重現羅馬廚神食譜

我是廣告 請繼續往下閱讀
套餐中首道小點「焦糖臘腸捲」，是渥達尼斯磨坊西班牙本店最經典的招牌菜，以極薄的糖片與西班牙煙燻紅椒粉製成，內層是綿滑的巴斯克風味臘腸Txistorra慕斯為內餡，與一旁的蛋黃醬與巴西里粉做搭配，甜潤感配上醇厚富堅果甜香的大摩雪莉12年，相得益彰。
「岩浪」這道菜是以環境永續的思維理念，取薄片的魚皮，以及嫩滑魚肉混合蛋白、起司、牛奶等製成如雪白泡沫，再配上紅椒醬汁，淡雅的清香與鮮味，建議佐以大摩亞歷山大三世，以其杏仁、柑橘與花香的氣味來襯托，讓這道菜清雅宜人。
主菜「阿彼修斯鴨」是餐廳最近的新菜色，復刻法國三星名廚艾倫·桑德朗（Alain Senderens）當年的創作，概念源自古羅馬時期烹飪大師Apicius的失傳食譜〈烹飪論〉。選用彰化芳苑的北京鴨，皮薄油脂不會過多，以多種香料與蜂蜜，先風乾再烤炙，吃起來酥脆多汁帶淡淡脂香，搭配大摩最經典風格調性的大摩12年，以飽滿果乾與巧克力的氣息，濃厚重口味與鴨肉相互有種相互幫襯，提出甜韻與圓潤感。
另外，套餐最後的兩道甜點很值得一試，「青塘」白色圓圈是以甜雪莉酒與牛奶做成冰淇淋，中間的果汁則以紅心芭樂做出，好似一面明鏡，綴上石蓮花，好似藝術品。而「大地之禮」是招牌甜點，擺設也很匠心獨具，因為僅在大白盤盤緣放上松子冰淇淋，如一抹白，上頭再撒海苔粉、海藻，並以魚子醬點綴，帶鹹味與明顯鮮味，卻絲毫不唐突，香醇好順口。
這款套餐即日起供應到9月10日，比照渥達尼斯磨坊原本餐價，午餐3280+10%、晚餐價格4,680+10%，但還特別贈送大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌乙杯；升級為尊享套組，僅需360+10%，就有「大摩雪莉12年」、「大摩15年」、「大摩亞歷山大三世」各一，是僅限此套餐的優惠特價。另外，入住慕舍酒店酒莊客房及以上房型，也可獲大摩特仕入房禮及大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌乙杯。
喜愛喝啤酒的，則可以考慮台南大員皇冠假日酒店所推出的的「豐收IPA精釀啤酒」，是台南大員皇冠假日酒店借用長榮大學的研發技術，第一支以台南大員皇冠假日酒店為品牌的精釀啤酒，並將劍獅、夕陽、白鷺、安平古堡等安平之美，全濃縮在瓶身上。即日起至8月31日在大廳289吧推出，每瓶原價280元，限時優惠買2送1。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！