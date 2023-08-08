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連三年米其林一星新菜單！送威士忌一杯　這道菜重現羅馬廚神食譜

▲連續三年都獲米其林一星殊榮的渥達尼斯磨坊，推出專屬大摩而規劃的套餐，主菜吃得到「阿彼修斯鴨」，概念源自古羅馬時期烹飪大師Apicius的失傳食譜〈烹飪論〉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲連續三年都獲米其林一星殊榮的渥達尼斯磨坊，推出專屬大摩而規劃的套餐，主菜吃得到「阿彼修斯鴨」，概念源自古羅馬時期烹飪大師Apicius的失傳食譜〈烹飪論〉。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

今(8)日父親節，業者多半將8月以父親為主題作活動，像是HOTEL MVSA慕舍酒店就攜手大摩Dalmore，於即日起~9月10日推出為期一個月的專屬盛宴，於酒店旗下連續三年榮獲米其林一星殊榮的Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊推出專屬大摩而規劃的套餐，且點用9月菜單，包含午晚餐，就送一杯大摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌。另外，台南大員皇冠假日酒店則是與長榮大學產學合作，研發出「豐收IPA精釀啤酒」，即日起推出。

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Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊西班牙本店自2007年起連續17年獲得米其林殊榮，唯一海外店的台北分店，2020年開幕即榮獲米其林一星，連續三年至今。此次8月整個月分特與大摩Dalmore合作推出套餐。餐搭酒不僅要知識豐富更需靠經驗累積，要滋味相互融合，又或者是能為菜色幫襯加分。

▲渥達尼斯磨坊推出專屬大摩而規劃的套餐，點用就送一杯大摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌乙杯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲渥達尼斯磨坊推出專屬大摩而規劃的套餐，點用就送一杯大摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌乙杯。（圖／記者葉盛耀攝）
套餐中首道小點「焦糖臘腸捲」，是渥達尼斯磨坊西班牙本店最經典的招牌菜，以極薄的糖片與西班牙煙燻紅椒粉製成，內層是綿滑的巴斯克風味臘腸Txistorra慕斯為內餡，與一旁的蛋黃醬與巴西里粉做搭配，甜潤感配上醇厚富堅果甜香的大摩雪莉12年，相得益彰。

▲小點「焦糖臘腸捲」以極薄的糖片與西班牙煙燻紅椒粉製成，內層是綿滑的巴斯克風味臘腸Txistorra慕斯為內餡。（圖／記者葉盛耀攝）
▲小點「焦糖臘腸捲」以極薄的糖片與西班牙煙燻紅椒粉製成，內層是綿滑的巴斯克風味臘腸Txistorra慕斯為內餡。（圖／記者葉盛耀攝）
「岩浪」這道菜是以環境永續的思維理念，取薄片的魚皮，以及嫩滑魚肉混合蛋白、起司、牛奶等製成如雪白泡沫，再配上紅椒醬汁，淡雅的清香與鮮味，建議佐以大摩亞歷山大三世，以其杏仁、柑橘與花香的氣味來襯托，讓這道菜清雅宜人。

▲薄片的魚皮下，是使用嫩滑魚肉混合蛋白、起司、牛奶等製成，再搭佐紅椒醬汁，味道很鮮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲薄片的魚皮下，是使用嫩滑魚肉混合蛋白、起司、牛奶等製成，再搭佐紅椒醬汁，味道很鮮。（圖／記者葉盛耀攝）
主菜「阿彼修斯鴨」是餐廳最近的新菜色，復刻法國三星名廚艾倫·桑德朗（Alain Senderens）當年的創作，概念源自古羅馬時期烹飪大師Apicius的失傳食譜〈烹飪論〉。選用彰化芳苑的北京鴨，皮薄油脂不會過多，以多種香料與蜂蜜，先風乾再烤炙，吃起來酥脆多汁帶淡淡脂香，搭配大摩最經典風格調性的大摩12年，以飽滿果乾與巧克力的氣息，濃厚重口味與鴨肉相互有種相互幫襯，提出甜韻與圓潤感。

▲「青塘」的白色圓圈是以甜雪莉酒與牛奶做成冰淇淋，中間的果汁則以紅心芭樂做出，像面鏡子。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「青塘」的白色圓圈是以甜雪莉酒與牛奶做成冰淇淋，中間的果汁則以紅心芭樂做出，像面鏡子。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，套餐最後的兩道甜點很值得一試，「青塘」白色圓圈是以甜雪莉酒與牛奶做成冰淇淋，中間的果汁則以紅心芭樂做出，好似一面明鏡，綴上石蓮花，好似藝術品。而「大地之禮」是招牌甜點，擺設也很匠心獨具，因為僅在大白盤盤緣放上松子冰淇淋，如一抹白，上頭再撒海苔粉、海藻，並以魚子醬點綴，帶鹹味與明顯鮮味，卻絲毫不唐突，香醇好順口。

▲「大地之禮」的松子冰淇淋刻意處理如如一抹白，上頭再撒海苔粉、海藻，並以魚子醬點綴，外觀雅致，風味獨特。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「大地之禮」的松子冰淇淋刻意處理如如一抹白，上頭再撒海苔粉、海藻，並以魚子醬點綴，外觀雅致，風味獨特。（圖／記者葉盛耀攝）
這款套餐即日起供應到9月10日，比照渥達尼斯磨坊原本餐價，午餐3280+10%、晚餐價格4,680+10%，但還特別贈送大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌乙杯；升級為尊享套組，僅需360+10%，就有「大摩雪莉12年」、「大摩15年」、「大摩亞歷山大三世」各一，是僅限此套餐的優惠特價。另外，入住慕舍酒店酒莊客房及以上房型，也可獲大摩特仕入房禮及大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌乙杯。

喜愛喝啤酒的，則可以考慮台南大員皇冠假日酒店所推出的的「豐收IPA精釀啤酒」，是台南大員皇冠假日酒店借用長榮大學的研發技術，第一支以台南大員皇冠假日酒店為品牌的精釀啤酒，並將劍獅、夕陽、白鷺、安平古堡等安平之美，全濃縮在瓶身上。即日起至8月31日在大廳289吧推出，每瓶原價280元，限時優惠買2送1。
 

▲台南大員皇冠假日酒店與長榮大學產學合作，創新研發出「豐收IPA精釀啤酒」，每瓶280元，限定優惠買2瓶送1瓶。（圖／台南大員皇冠提供）
▲台南大員皇冠假日酒店與長榮大學產學合作，創新研發出「豐收IPA精釀啤酒」，每瓶280元，限定優惠買2瓶送1瓶。（圖／台南大員皇冠提供）
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