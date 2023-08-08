台男「憑自己實力」逃出緬甸詐騙園區！連總監都崩潰：免費帶回去
去年頻傳有台灣人遭誘騙至柬埔寨、緬甸等地的詐騙事件，很多人被騙到東南亞後，就遭園區囚禁自由，集團會向家屬要求高額贖金才肯放人。反詐騙組織至今依舊努力不歇救人，近期成員Sammy也分享一段離奇案例，竟有台灣男子「憑自己實力」逃出緬甸詐騙園區，搞到當地園區總監崩潰不已，直接免費，拜託救援組織把人帶走。
記者潘毅/綜合報導
「全球反詐騙組織」成員Sammy今（8）日在論壇PTT上分享緬甸園區近況「大陸重慶一位27歲身心障礙者落地緬甸後，被詐騙集團剁了手指，家屬為了救人賠了22萬人民幣（約新台幣97萬元），受害者卻還是被詐團從威盛園區賣到福利來園區；今年8月一位台灣女生被騙到緬甸，被轉移到臘戌時不敢逃跑，被送到果敢老街園區後動用關係才成功逃離，一天班沒上，家屬付了1百多萬新台幣。」
Sammy坦言「我們在整個東南亞救人不花錢的，但緬北目前就是一個想花錢回來，沒有關係都無法的地方，有機會免費出來的線被靜宜女搞斷了，但台灣人目前沒地方賣全往這邊來，只能盡力，快結束了。」
不過在另一個苗瓦底園區，則有不同情況，Sammy指出「東風這幾天開除一個台灣人，是同性戀，跟員工亂七八糟，他們總監崩潰，直接開除沒賠付打電話給我叫我接走。雖然這人完全是憑自己實力出來的，但是也可以看出苗瓦底的人口買賣情況與過去已有不同」，他也直言目前「緬北」情況比「苗瓦底」更恐怖。