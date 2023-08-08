老高爆抄襲是遭抹黑？他揪逆轉證據　「日本YTR」上片時間成關鍵

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不過一位網友今（8）日在論壇Dcard上替老高發聲，他自述多年前通過日文N1試驗，結果逐步比對後，發現「藍泉媽媽」的指控不完全正確，甚至已經達到抹黑的程度。原PO舉例，在「昆蟲三大超能力」影片中，老高在影片提及了孫悟空72變、老高則問「有沒有可能變態之後混入人群」等句，都是日文原片所沒有的內容。其他影片也都有些許同樣的情況。
此外原PO也發現，老高頻道上一部「二十五號宇宙」的影片，上傳時間為 2020年9月30日，而日本頻道上講述同樣內容的影片「樂園實驗」，上傳時間則是2022年4月28日。另外還有老高講述「地球的一生」的影片是2021年8月11日上傳，日本頻道上「一分地球史」則是2022年3月18日才上傳。
最後原PO也提到「藍泉媽媽似乎非常恨老高跟小茉，除了這篇以外，他們頻道還有一集是請私家偵探調查老高小茉身家，揣測人家結婚動機的，我是不知道他們跟老高有過什麼過節需要這樣做，可能要請他們親自說明了。」
這篇提出反面證據的文章曝光後，也立刻引發不少人關注回應「好用心有好好比對」、「藍泉很多舉例其實稍微看得懂一點日文當下就知道句子絕不是照翻了」、「只能說相似題材誰都會做，誰先誰後都不是原創」、「認同欸，講同一個實驗到底要怎麼不按論文順序講」。