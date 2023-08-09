啦啦隊正妹玩很大！慈妹應援被「電風扇吹裙底」 她出手掀裙反擊
富邦悍將隊周末舉辦「悍將中學」主題日，兩天活動人氣爆棚，吸引破萬人進場。 Fubon Angels也穿上學生制服復刻高校時光，沒想到妹子們超調皮，在場邊應援時也玩起學生時代「掀裙子」小遊戲，只見「慈妹」被「蓁蓁」拿電風扇吹裙底，嚇得擺出防禦的動作後，也忍不住出手反擊，用手掀起蓁蓁裙底，互動相當逗趣。
記者徐銘穗/綜合報導
25歲的「慈妹」畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組，2017年加入富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，今年2月時因為一段應援影片在PTT瘋傳，加上她大方性格和甜美長相，讓她人氣迅速飆升。「蓁蓁」曾是舞團Funky Girls成員，2019年加入Fubon Angels，中途曾一度離隊。
日前2023中華職棒明星周活動，中華隊劉俊豪在偶像慈妹甜美嗲聲的加持之下，敲出他在明星賽生涯的第一支安打，上壘之後慈妹拿起麥克風高喊「劉俊豪 我愛你！」引發全場暴動。
回到慈妹裙子被吹翻現場，咳咳！不，是富邦周末「悍將中學」主題日現場。只見所有女孩都穿上水藍色襯衫，搭配藍色格子百褶裙，臉上掛著田校的慈妹活力四射，手舞足蹈配合著悍將應援口號點燃球迷的熱情。
由於當天天氣炎熱，有熱心球迷送上隨身電風扇給所有啦啦隊女孩，沒想到慈妹竟被蓁蓁故意拿電風扇從後方吹她的小短裙，突然一陣風灌進裙底，害她裙襬當場被掀飛起來走光，讓她嚇壞轉身瞪大雙眼看著對方，並作出防禦動作，相當逗趣。
但慈妹也不是吃素的，她立刻朝蓁蓁「伸手」反擊，一秒挑飛蓁蓁的裙襬，也讓蓁蓁「走光」。兩人都將場邊插曲花絮畫面發上IG限動引發討論。
其實，這不是慈妹近期第一次遭惡整，她日前現身台中洲際棒球場踢館中信兄弟「涼水祭」，只見慈妹身穿緊身背心，搭配黑色短褲，在現場遭象迷用水桶往頭上倒去，全身溼透，後來也不甘示弱拿出水槍反擊，掛在身上的手機還因此「失聲」掛點。