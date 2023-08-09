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林襄爆祕戀球星馬傑森！這些啦啦隊女神都愛球員　她退團宣布閃婚

▲林襄爆出與小4歲樂天球星馬傑森疑似熱戀中。（圖／林襄IG）
▲林襄爆出與小4歲樂天球星馬傑森疑似熱戀中。（圖／林襄IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

樂天啦啦隊女神林襄今（9）日被爆與小4歲樂天球星馬傑森疑似熱戀中，讓粉絲們心都碎了。事實上，樂天球團雖有規定女孩們不能與球員們過度往來，不過啦啦隊女孩們愛上球員也不是頭一次，像是前樂天女孩李芳、艾璐和前義大犀牛女孩騷寶寶都愛上球員並修成正果，其中李芳更是在退團一個多月後就宣布接受球員邱丹求婚，退團閃婚消息一出，受到大批球迷們祝福。

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▲襄襄週日小滿先不要穿會露肚臍的中空裝，以免溼氣入體影響健康。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄疑似死會，被爆出與樂天球員馬傑森手牽手約會。（圖／翻攝林襄IG）
林襄近日被《鏡週刊》拍到與樂天球員馬傑森手牽手約會，男方似乎還到女方家過夜，兩人疑似熱戀中。而同樣身為樂天女孩人氣成員的李芳，過去突然離開樂天女孩，讓外界摸不著頭緒，隔了一個多月便與樂天桃猿球員邱丹宣布交往並且已求婚成功的消息，雖讓不少粉絲相當震驚，卻也獲得許多祝福。

▲樂天女孩李芳離隊。（圖／取自李芳IG)
▲樂天女孩李芳曾是隊上人氣成員。（圖／取自李芳IG)
▲李芳曾是樂天女孩成員，跟邱丹戀情曝光。（圖／取自丘丹IG）
▲李芳（右）曾是樂天女孩成員，在離隊後與球員邱丹（左）宣布交往、求婚成功喜訊。（圖／取自丘丹IG）
統一獅投手「大哥」胡智為去年初向統一獅啦啦隊Uni-Girls成員艾璐求婚成功，事實上，艾璐在2017年至2021年曾是「樂天女孩」一員，直到2022年「夫唱婦隨」才轉到統一獅啦啦隊。外型高䠷、甜美的她，自從宣布接受胡智為的求婚後，人氣不減反增，還被冠上「大嫂」稱號，成為首對活躍在中職上的明星情侶，成為球迷眼中的「為艾CP」，經常在社群平台上分享小倆口的生活趣事。

▲統一獅啦啦隊女孩艾璐，WBC經典賽被淘汰後，老公胡智爲在床上的互動與情境，接受無法去日本東京的事實。（圖／翻攝艾璐IG）
▲統一獅啦啦隊女孩艾璐宣布接受胡智為的求婚後，人氣不減反增。（圖／翻攝艾璐IG）
▲艾璐與胡智爲坦言，中華隊被淘汰非常可惜，當下還是得冷靜去面對，以接受這項事實。（圖／翻攝艾璐IG）
▲艾璐（左）與胡智爲（右）是首對活躍在中職上的明星情侶。（圖／翻攝艾璐IG）
此外，還有一對球員與啦啦隊的戀情最轟動一時，是中信兄弟球員陳家駒與前義大犀牛女孩「騷寶寶」，兩人戀情尚未曝光前，就曾因爲騷寶寶到中信替陳家駒加油引起不小討論，兩人交往後於2014年訂婚，且還是以現役球員與啦啦隊隊員的身分訂婚，2015年兩人迎來一位女兒，家庭生活幸福美滿。

▲中信兄弟陳家駒。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
▲中信兄弟球員陳家駒。（圖／記者葉政勳攝）
▲中信兄弟球員陳家駒（右）與前義大犀牛女孩騷寶寶（左）於2014年訂婚。（圖／翻攝自騷寶寶IG）
▲中信兄弟球員陳家駒（右）與前義大犀牛女孩騷寶寶（左）於2014年訂婚。（圖／翻攝自騷寶寶IG）

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