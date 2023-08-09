18萬追蹤設計師網紅「天母違建」7年拆不掉　學姊黃瀞瑩回應關說

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蓓蓓曾在個人網站分享自家「50年老屋翻新」系列文章，比對透天厝外觀，可以看出違建位置就是主臥室外面的半開放式陽台，她將陽台鋪設木質地板，增建為洗衣、曬衣空間，也放了大型貓屋，陽台與主臥室之間則有整面落地窗，提升採光度及視野，她還毫不隱藏地PO出違建陽台的照片，甚至讚稱：「躺在床上，起床就可以看到山，一早就有好心情！」
《鏡週刊》報導，蓓蓓收到建管處要求自行拆除公文後，陸續找了潘懷宗、王威中、林瑞圖等議員幫忙協調，甚至找上前台北市長柯文哲的愛將、綽號「學姊」的民眾黨台北市議員黃瀞瑩致電建管處關切，違建至今屹立不搖。
報導指，網紅蓓蓓丈夫回應說，他才是實際屋主，他們購入該屋時就有3樓及陽台既有違建，裝修時忘記申請登錄，遭查報後才會找管道協調，但最終結果還是得拆，預計9月會自行拆除。
至於被指關說的黃瀞瑩，她目前人在國外參訪，但一早仍在臉書發文回應，「本人再次聲明絕無此事，本辦接獲此案後，建管處即回覆本案已排定拆除日期，爾後本辦再無介入，更從未有關說一事。」反控週刊抹黑，「實屬有心操作」，返台後會即進行法律追訴程序，以正視聽，捍衛清白。
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