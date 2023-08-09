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18萬追蹤設計師網紅「天母違建」7年拆不掉　學姊黃瀞瑩回應關說

▲民眾黨議員黃瀞瑩被指為網紅設計師蓓蓓「天母違建」關說，她今（9）早在臉書發文駁斥，反控週刊抹黑。（圖／記者嚴俊強攝2023.07.19）
▲民眾黨議員黃瀞瑩被指為網紅設計師蓓蓓「天母違建」關說，她今（9）早在臉書發文駁斥，反控週刊抹黑。（圖／記者嚴俊強攝2023.07.19）

記者徐銘穗/綜合報導

在臉書擁有18萬人追蹤、本名李雅蓓的室內設計師的網紅蓓蓓，和同為室內設計師的老公寓有一對兒女，粉專「跟蓓蓓一起變美麗」不時分享育兒、親子生活，頗獲廠商青睞，幾乎每天都有業配文，還開團購社團，十分活躍。不過，她位在天母的住家卻遭人檢舉是違建，佇立7年拆不掉，學姊黃瀞瑩被指控涉關說。對此，黃瀞瑩嚴正否認，指控是抹黑。

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《NOWnews今日新聞》透過台北市建管違建查詢，發現網紅蓓蓓的違建住家位在中山北路七段巷弄裡，2016年12月被查報屬即報即拆的「新違建」，認定違反《建築法》第25條規定，增建部分為2樓頂靠巷弄一側，面積長約5公尺、寬約1公尺，歷經6次協調與會勘，4度限期改善展延，最新訂拆日期為今年6月13日，但到今天為止仍沒拆。

▲網紅蓓蓓的違建住家位在中山北路七段巷弄裡，2016年12月被查報屬即報即拆的「新違建」。（圖／翻攝台北市建管違建查詢網頁）
▲網紅蓓蓓的違建住家位在中山北路七段巷弄裡，2016年12月被查報屬即報即拆的「新違建」。（圖／翻攝台北市建管違建查詢網頁）
▲蓓蓓的違建屬即報即拆的「新違建」，卻佇立了7年拆不掉。（圖／翻攝台北市建管違建查詢網頁）
▲蓓蓓的違建屬即報即拆的「新違建」，卻佇立了7年拆不掉。（圖／翻攝台北市建管違建查詢網頁）
蓓蓓曾在個人網站分享自家「50年老屋翻新」系列文章，比對透天厝外觀，可以看出違建位置就是主臥室外面的半開放式陽台，她將陽台鋪設木質地板，增建為洗衣、曬衣空間，也放了大型貓屋，陽台與主臥室之間則有整面落地窗，提升採光度及視野，她還毫不隱藏地PO出違建陽台的照片，甚至讚稱：「躺在床上，起床就可以看到山，一早就有好心情！」

▲蓓蓓曾在個人網站分享自家「50年老屋翻新」系列文章，分享改造過程。（圖／翻攝跟蓓蓓一起變美麗網站）
▲蓓蓓曾在個人網站分享自家「50年老屋翻新」系列文章，分享改造過程。（圖／翻攝跟蓓蓓一起變美麗網站）
《鏡週刊》報導，蓓蓓收到建管處要求自行拆除公文後，陸續找了潘懷宗、王威中、林瑞圖等議員幫忙協調，甚至找上前台北市長柯文哲的愛將、綽號「學姊」的民眾黨台北市議員黃瀞瑩致電建管處關切，違建至今屹立不搖。

報導指，網紅蓓蓓丈夫回應說，他才是實際屋主，他們購入該屋時就有3樓及陽台既有違建，裝修時忘記申請登錄，遭查報後才會找管道協調，但最終結果還是得拆，預計9月會自行拆除。

至於被指關說的黃瀞瑩，她目前人在國外參訪，但一早仍在臉書發文回應，「本人再次聲明絕無此事，本辦接獲此案後，建管處即回覆本案已排定拆除日期，爾後本辦再無介入，更從未有關說一事。」反控週刊抹黑，「實屬有心操作」，返台後會即進行法律追訴程序，以正視聽，捍衛清白。
 

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