馬傑森遭爆與林襄熱戀ing！男方高顏值前任曝光 外型被讚像9m88
樂天啦啦隊女神林襄今（9）日被週刊爆料與小4歲樂天球星馬傑森疑似熱戀中，讓大批粉絲心痛之餘，也好奇起馬傑森的過去，除了起底他是備受期待的游擊新星，更挖出他與前女友的合照，讓不少鄉民震驚直呼：「前任超正！」甚至還有人說她外型很像女歌手9m88。
記者郭佩蓉/綜合報導
林襄被《鏡週刊》拍到與馬傑森牽手約會，男方疑似還到女方家過夜，女神戀愛消息曝光後，讓不少粉絲心碎，不過就有網友在PTT以「只有我覺得馬傑森這件事根本沒啥嗎」為題發文，表示：「男未婚女未嫁啊，而且真的有人相信那些啦啦隊沒人追嗎？」其他網友也紛紛回應：「本來就沒啥是一堆粉絲在崩潰」、「是不相信還是不願相信」、「是沒啥 只是看會不會打破規定而已」、「禁愛令這東西才不正常。」
此外，也有網友貼出馬傑森過去選秀與前女友的合照，只見馬傑森前任外型亮麗，是歐美系正妹，身高看上去不矮，歪著頭靠在馬傑森肩上，對著露出燦笑，網友們則大讚：「前任比較正」、「前女友感覺超正呢」、「當年選秀也很多鄉民在討論女友，真的很漂亮」、「前女友很知性，又帶點美式，像9m88那型」、「前女友可愛。」而對於林襄疑似熱戀中，公司表示：「公司對於藝人的隱私不予回應。」樂天女孩經紀人則說：「目前襄的工作一切正常唷，晚間比賽，她也會出席應援。」