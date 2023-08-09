市場買半隻雞破2百！好市多烤雞「依舊賣189元」 佛心價內幕曝光
美式賣場好市多推出許多高CP值商品，還有口味頗佳的熟食等，因此在台灣廣受歡迎。而今年初開始，白肉雞價格也不斷上漲，這也讓民眾開始好奇，「為何好市多很受歡迎的烤全雞，至今都能維持在189元？」而疑問一出後，也吸引許多常客解析佛心價內幕。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾於論壇PTT上發文提到，「到現在好市多整隻烤雞只賣189元，但外面菜市場，常常買個半隻就破2百，雖然好市多味道不算特別出眾，但至少對得起價格，而且官網上還寫，他們是用臺灣國產新鮮雞肉，這樣的話價格也太佛了吧？以量制價也不該有這麼大的價格差距，市多烤雞到底為啥可以這麼便宜？」
貼文曝光後，立刻引來不少常客分析「賠錢賣，跟熱狗一樣。擺在最裡面讓你中途買其他東西，算是經營策略了」、「好市多毛利約10%就贏了，外面定價如果只抓10%早就倒光」、「因為有會員費可以攤」、「就是用便宜雞來吸引你去逛賣場的」。
事實上台灣好市多的烤雞，上次漲價是在2018年4月16日，從179元漲到189元。但在美國的好市多，賣烤雞一直是賠錢生意，早在2015年時，美國好市多財務長蓋蘭提(Richard Galanti)就被問到烤雞品項長年虧損是否存在疑慮，而他則透露，美國好市多烤雞字90年代後，就一直維持4.99美元（約新台幣157元）價格不變，凍漲近30年，烤雞品項每年虧損3千多萬美元（約新台幣9億5305萬元）。
而美國好市多也有刻意規畫動線，讓顧客需要走到賣場最深處才能購到烤雞，增加了途中貨架商品被購買的機會，是上述虧損所無法比擬的收益。