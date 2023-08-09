西門町行情回來了！上半年7筆租金單價破萬店面　楊桃冰舊址最貴

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第一建經研究中心副理張菱育指出，疫情期間有些房東配合降租，降幅1~2成，不過隨著疫情淡化，西門町的租金行情逐漸回升至疫情前水準，租客趁機搶先卡位條件好的店面，店面的投報表現也跟著回溫，以成都楊桃冰舊址為例，去年新買家在法拍市場以8502萬元取得該店面產權，今年3月則以每月25萬元出租給伴手禮業者，換算年毛投報率高達3.5%，算是在店面市場中相當亮眼的投資。
疫後觀光前景看俏 地緣性店家積極卡位
觀察實價登錄，疫情前的2019年，台北市租金單價破萬元店面交易，全年僅有4筆，但今年光上半年就高達9筆，高價店面租賃明顯熱絡，其中以飾品專賣店承租的南西商圈店面總價最高，每月租金達85萬元，創實價登錄南京西路的月租總價次高；至於單價最高的店面，則是今年3月由伴手禮業者租下的西門町成都路店面，單價13982元。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，今年台北市萬元級店面租賃交易較疫情前活絡，主要是疫情催化店家洗牌，以往精華店面多半長期經營少有更替，但疫情導致不少店家撤出，增加了近期精華店面在租賃市場的流通性；加上去年底以來，商圈人潮因國門開放回流，服務業迎來復甦，部分業者看好前景積極佈局，尤其具地緣性的店家，對集客力強的店面關注許久，因此遇上難得機會便踴躍出手，使近期高價店面租賃升溫。
至於高價租賃店面之所以集中在西門町商圈，一來是當地的規劃得宜，大範圍行人徒步區更易聚集人潮，且商圈發展方向明確，聚焦國際觀旅與流行時尚，所以到訪西門町的遊客，提袋率相當高，也成為伴手禮、流行服飾、文創潮牌等業者的兵家必爭之地，加上西門町知名度高，展店的廣宣效益鮮明，強化了店家在重金租店的意願，使西門町成為台北市店租市場中的金店面製造機。
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