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西門町行情回來了！上半年7筆租金單價破萬店面　楊桃冰舊址最貴

▲西門町上半年共有7筆租金單價破萬元的店面，當中最貴的是楊桃冰舊址，月租25萬元，創3年新高紀錄。（圖／記者徐銘穗攝）
▲西門町上半年共有7筆租金單價破萬元的店面，當中最貴的是楊桃冰舊址，月租25萬元，創3年新高紀錄。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

揮別疫情，國際觀光客回來了！根據實價資料顯示，台北市今年上半年租金單價破萬元的店面已有9筆，且單價前7名都位在西門町商圈，其中最新一筆租金單價萬元交易，是6月出租的武昌街二段1樓加地下室店面，每月租金約21.8萬元，單價1萬851元，第三年開始月租則調整為22.4萬元，由伴手禮業者承租。

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台灣房屋西門特許加盟店表示，西門町商圈歷經疫情的慘澹時期，最嚴重的2021年三級警戒期間，許多以觀光客層為主的業者不敵虧損，紛紛收攤退租，導致西門町店面僅剩4~5成的出租率；直到國門開放全面解封，外籍旅客陸續增加，尤其是港澳、新馬客最多，因此從去年開始，業者已陸續開始租店面搶先卡位。 

▲6月伴手禮業者以月租21.8萬元，租下武昌街二段店面 。（圖／台灣房屋提供）
▲6月伴手禮業者以月租21.8萬元，租下武昌街二段店面 。（圖／台灣房屋提供）
第一建經研究中心副理張菱育指出，疫情期間有些房東配合降租，降幅1~2成，不過隨著疫情淡化，西門町的租金行情逐漸回升至疫情前水準，租客趁機搶先卡位條件好的店面，店面的投報表現也跟著回溫，以成都楊桃冰舊址為例，去年新買家在法拍市場以8502萬元取得該店面產權，今年3月則以每月25萬元出租給伴手禮業者，換算年毛投報率高達3.5%，算是在店面市場中相當亮眼的投資。

疫後觀光前景看俏  地緣性店家積極卡位
觀察實價登錄，疫情前的2019年，台北市租金單價破萬元店面交易，全年僅有4筆，但今年光上半年就高達9筆，高價店面租賃明顯熱絡，其中以飾品專賣店承租的南西商圈店面總價最高，每月租金達85萬元，創實價登錄南京西路的月租總價次高；至於單價最高的店面，則是今年3月由伴手禮業者租下的西門町成都路店面，單價13982元。

▲2023年台北市租金單價萬元店面交易。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年台北市租金單價萬元店面交易。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，今年台北市萬元級店面租賃交易較疫情前活絡，主要是疫情催化店家洗牌，以往精華店面多半長期經營少有更替，但疫情導致不少店家撤出，增加了近期精華店面在租賃市場的流通性；加上去年底以來，商圈人潮因國門開放回流，服務業迎來復甦，部分業者看好前景積極佈局，尤其具地緣性的店家，對集客力強的店面關注許久，因此遇上難得機會便踴躍出手，使近期高價店面租賃升溫。

至於高價租賃店面之所以集中在西門町商圈，一來是當地的規劃得宜，大範圍行人徒步區更易聚集人潮，且商圈發展方向明確，聚焦國際觀旅與流行時尚，所以到訪西門町的遊客，提袋率相當高，也成為伴手禮、流行服飾、文創潮牌等業者的兵家必爭之地，加上西門町知名度高，展店的廣宣效益鮮明，強化了店家在重金租店的意願，使西門町成為台北市店租市場中的金店面製造機。

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