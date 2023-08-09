《名偵探皮卡丘 閃電回歸》開放預購 大叔皮卡丘解決寶可夢事件
《名偵探皮卡丘 閃電回歸》盒裝版開放預購了！「Pokémon Presents」線上發表會釋出Nintendo Switch軟體最新資訊，預計10月6日發售的《名偵探皮卡丘 閃電回歸》盒裝版，今（9）日起開放預購，「會說話的大叔皮卡丘」將揭開「偵探搭檔」提姆父親失蹤的真相。
記者蕭涵云/台北報導
故事發生在人與寶可夢共生的城市「萊姆市」，聞名的「偵探搭檔」提姆，與自稱為「名偵探」、言行舉止和表情動作都像個「大叔」一樣的皮卡丘，說的話還只有提姆能聽得懂。一邊挑戰在城市發生的「寶石竊盜事件」，一邊尋找提姆失蹤的父親哈利。
《名偵探皮卡丘 閃電回歸》屬於電影式冒險遊戲，玩家們可挑戰現場向人類或寶可夢「打聽情報」，就能蒐集有助於解決事件的證言或證據等線索，以蒐集到的證據和證言作為基礎，使用「推理筆記本」來建構推理。譬如卡蒂狗能用牠敏銳的嗅覺追蹤氣味，就讓皮卡丘坐在卡蒂狗的背上，穿梭萊姆市找出事件的證據。
《名偵探皮卡丘 閃電回歸》盒裝版，可獲得能在寶可夢集換式卡牌遊戲，所使用的特典卡「名偵探皮卡丘」，且為全新插畫。將於發售日之後領取；下載版將不附贈特典卡。
搶先購買所附的特典卡「名偵探皮卡丘」，有如一般特典卡，具有相同能力的卡牌，今後還有可能被再次收錄到其他的寶可夢集換式卡牌遊戲相關商品中。預計10月6日發售的Switch《名偵探皮卡丘 閃電回歸》盒裝版，支援繁體中文，8月9日起開放預購。
日前正式上線的《Pokémon Sleep》寶可夢睡姿圖鑑，掀起玩家睡覺也能抓寶的樂趣。還在台灣舉辦「Pokémon Sleep 早餐店合作」活動，最多能在200家早餐店，看見各種可愛睡姿的寶可夢，療癒陪吃早餐。