台灣嚴禁加熱菸「恐影響觀光」？日本旅客在海關遭攔 氣炸狂抱怨
台灣的菸害防制法新制於今年3月22日之後正式執行，全面禁止使用電子煙，加熱菸也遭納管，入境台灣也不能攜帶相關物品。不過就有日本評論員認為，台灣禁止加熱菸的制度過於嚴格，恐怕「會影響觀光」，更有日本人飛來台灣時，因為加熱菸在海關被攔下，跟台籍友人氣炸狂抱怨。
記者潘毅/綜合報導
菸害防制法自今年3月22日修正施行，全面禁止電子煙，加熱菸，而民眾或旅客若從國外來到台灣，皆不得攜帶加熱菸入境，否則可依菸酒管理法或菸害防制法規定，處新台幣5萬至500萬元以下罰鍰，並沒入、或銷毀、退運菸品。今年4月時，就有民眾因此被開罰5萬元。
日本評論家高野智宏也在日本雜誌上評論，擔憂「台灣禁止加熱菸，會影響到觀光」，認為台灣會因為對於電子菸跟加熱菸的規範太嚴格，會掃了帶這些香菸來台灣玩的觀光客的心情。
在日本生活接近20年《日本省錢小站》的特派員站長也表示「身邊真的有幾位日本朋友，去台灣玩時在海關被沒收菸彈氣噗噗，就跟特派員抱怨」，他也只能安慰對方，同時建議「台灣應該要多參考其他國家跟學術報導，來放寬對這些香菸的管制，會讓更多海外觀光客來台灣能夠更開心。」
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