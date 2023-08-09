中古屋房價起飛！新竹30年中古屋漲6成　台南40年老屋漲破8成

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七都各屋齡帶房屋近5年房價漲幅，雙北地區房價相對緩和，但是桃園以南的各大都會區，幾乎都有3成左右的房價漲幅。其中新竹縣市漲幅最為猛烈，10到20年長86.5%最多、10年以下是66.9%，30年以下房價漲幅全面突破6成，屋齡30到40年者，漲幅也高達52.7%。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市因科學園區產業發展蓬勃，大量就業人口和高收入科技新貴遷入，帶動大量住居需求，加上新竹房屋供給量比起其餘六都相對較少，也導致中古屋房價全面上漲。
細看新竹縣市2023年各屋齡帶的平均單價，已全數突破2字頭，而屋齡10-20年的房屋單價，5年後幾乎也已直逼屋齡10年以下的新古屋水準。
台南30到40年中古屋房價5年漲8成
在台南部分，30到40年老宅近5年漲幅達80.4%最多，20到30年則是漲65.4%，10到20年漲61.4%，10年以下則是55.9%。陳金萍分析，台南房市同樣因南科發展亮眼，帶動區域房市熱絡，加上舊市區擁有豐富觀光資源，也抬升當地房價，使台南的老屋新屋全面起漲，就連屋齡40年以上的房屋，也都出現超過4成的漲幅。
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