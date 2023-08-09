「44巷4號4樓」連4不吉利？　命理老師：4無禁忌還「有助這類人」

中古屋房價起飛！新竹30年中古屋漲6成　台南40年老屋漲破8成

▲房仲業者統計近5年七都各屋齡帶房價漲幅，發現新竹30年以下全面漲6成，台南30到40年老屋漲幅更超過80%。（示意圖／永慶房屋提供）
▲房仲業者統計近5年七都各屋齡帶房價漲幅，發現新竹30年以下全面漲6成，台南30到40年老屋漲幅更超過80%。（示意圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

全台灣屋齡30年以上的房子高達462萬戶，比例達51%，50年以上房子有11%。房仲業者觀察近5年六都加新竹縣市各屋齡帶房價漲幅，發現新竹縣市和台南市中古屋房價漲幅最為劇烈！新竹屋齡30年以下的房屋單價全面上漲6成以上，而台南30-40年屋齡帶的房價漲幅也超過8成，漲幅驚人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹新屋老屋全數突破2字頭
七都各屋齡帶房屋近5年房價漲幅，雙北地區房價相對緩和，但是桃園以南的各大都會區，幾乎都有3成左右的房價漲幅。其中新竹縣市漲幅最為猛烈，10到20年長86.5%最多、10年以下是66.9%，30年以下房價漲幅全面突破6成，屋齡30到40年者，漲幅也高達52.7%。

▲近5年新竹縣市各屋齡帶房屋單價變化。（圖／永慶房屋提供）
▲近5年新竹縣市各屋齡帶房屋單價變化。（圖／永慶房屋提供）
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市因科學園區產業發展蓬勃，大量就業人口和高收入科技新貴遷入，帶動大量住居需求，加上新竹房屋供給量比起其餘六都相對較少，也導致中古屋房價全面上漲。

細看新竹縣市2023年各屋齡帶的平均單價，已全數突破2字頭，而屋齡10-20年的房屋單價，5年後幾乎也已直逼屋齡10年以下的新古屋水準。

▲近5年台南市各屋齡帶房屋單價變化。（圖／永慶房屋提供）
▲近5年台南市各屋齡帶房屋單價變化。（圖／永慶房屋提供）
台南30到40年中古屋房價5年漲8成
在台南部分，30到40年老宅近5年漲幅達80.4%最多，20到30年則是漲65.4%，10到20年漲61.4%，10年以下則是55.9%。陳金萍分析，台南房市同樣因南科發展亮眼，帶動區域房市熱絡，加上舊市區擁有豐富觀光資源，也抬升當地房價，使台南的老屋新屋全面起漲，就連屋齡40年以上的房屋，也都出現超過4成的漲幅。

▲近5年七都各屋齡帶房價漲幅。（圖／永慶房屋提供）
▲近5年七都各屋齡帶房價漲幅。（圖／永慶房屋提供）
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

棄預售屋轉買中古屋！桃園「這6區」房價逆勢成長　年增幅最高11%

台灣房子「30年就要重建」真的爛？　專家揭關鍵：這4點慘輸日本

卡努颱風緊逼！全台近半30年老宅扛得住嗎？　專家：快檢測這7項

看上北市捷運旁50年公寓！怕「這1件事」不敢裝潢　專家給建議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀