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整理台積電海外佈局！日廠順利、德廠隱憂　美國廠變燙手山芋？

▲整體台積電海外廠，目前美國廠問題最多，日本廠相對穩定，德國廠則有隱憂。（示意圖／NOWnews資料照）
▲整體台積電海外廠，目前美國廠問題最多，日本廠相對穩定，德國廠則有隱憂。（示意圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

台積電昨（9）日宣布攜手羅伯特博世公司、英飛淩、恩智浦將在歐洲德國合資成立歐洲半導體製造公司。資深半導體產業評論家陸行之認為，如果日德廠很順利的話，台積電何嘗不能加碼到5奈米與7奈米，「這樣也可以給比較龜毛的美國政府一點招商競爭壓力」。讓人好奇現在台積電的海外廠現況與進度到底如何？綜觀這些海外廠，確實目前美國廠問題最多，日本廠相對穩定，德國廠則有隱憂。

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台積電美國廠位於亞利桑那州，原計畫興建5奈米製程，並從2021年開始動工，去（2022）年12月初移機典禮上，宣布導入4奈米製程技術，第一期工程預計於2024年開始，會上也宣布第二期工程擴建，將於2026年開始生產3奈米製程技術，兩期工程總投資金額約為400億美元（約合新台幣1.2兆元）是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

台積電美國廠短短幾年間，計畫從5奈米導入4奈米，台積電還加碼3奈米，但之前爆發美國的晶片法案補助有「額外條件」需超額利潤回饋，讓台積電也傻眼不得不立即進行溝通。隨後7月台積電法說會上宣告該廠缺乏可以熟練安裝設備的專業人員，需要從台灣調派相關人員協助快速建置，因此4奈米量產時間從2024年延遲到2025年，這期間工會「不甘寂寞」也跳出來抨擊台積電用人不符當地人期待，為此台積電加以反駁，但也讓各界關注到美國廠真的一波三折。

台積電歐洲德國廠，由台積電、博世（Bosch）、英飛淩（Infineon Technologie）和恩智浦半導體（NXP）共同於德國德勒斯登合資「歐洲半導體製造公司」（ESMC），總計投資金額預估超過100億歐元，其中台積電出資約35億歐元，德國政府出資50億歐元。

德國廠台積電持股70%，博世、英飛凌和恩智浦則各持股10%，預計2024年下半年開始建廠，2027年底開始生產，採用台積電28/22奈米CMOS、16/12FinFET）製程技術量產，月產能約4萬片12吋晶圓，用以支援汽車和工業市場中快速成長的未來產能需求。

台積電日本熊本廠部分，與Sony旗下索尼半導體解決方案公司、日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）集團企業、日本汽車零組件大廠Denso合作成立，並由台積電晶圓代工服務子公司JASM負責營運。目前正在興建中的熊本工廠（日本一廠）位於熊本縣菊陽町，預計2024年12月啟用生產，目前規劃將生產22/28nm以及12/16nm製程晶片，月產能5.5萬片。而近期也傳台積電將打造日本二廠，可能導入5-10nm先進製程。

至於台積電中國南京廠，於2017年舉行移機典禮，時任董事長的張忠謀還親自飛往南京參與，他說南京廠是在地量產16奈米製程的重要基地，而後導入28奈米製程，估月產能達4萬片。但去年下半年，美國對中國出口管制措施升級，大家也關注28奈米的擴廠計畫，台積電回應已取得美方同意有一年豁免，因此目前正按照計畫擴大28奈米產能，以支持台積電在中國的客戶，但強調會繼續全面遵守所有規章制度，28奈米製程預計今年擴產完畢。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真指出，台積電海外布局確實會有人才與文化上的差異，以及生產與建廠的成本都比台灣來得高。除了美國廠已經有工會領袖頗有微詞外，歐洲也可能遇上強硬的工會，像是以往就有明碁併購西門子造成工會強烈抗議的案例。

不過劉佩真認為，各國都有不同的優勢，台積電可以「槓桿當地的資源」，每個國家都有它的強項，像是美國強項在IC設計與IDM廠，日本在光學元件與車用半導體，歐洲則是車用半導體為優勢，如果能攜手合作說不定也能開創新機會。

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