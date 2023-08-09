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暑假+新店助攻！王品「初瓦」開幕破千萬業績　最受歡迎4大品牌曝

▲暑假加上新店助攻，王品「初瓦」韓式料理台中旗艦店，7月開幕首月突破千萬業績！旗下7家千萬餐廳也曝光，肉次方、夏慕尼、和牛涮與青花驕，4大品牌最受歡迎。（圖／王品集團提供）
▲暑假加上新店助攻，王品「初瓦」韓式料理台中旗艦店，7月開幕首月突破千萬業績！旗下7家千萬餐廳也曝光，肉次方、夏慕尼、和牛涮與青花驕，4大品牌最受歡迎。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

疫後餐飲市場熱絡，新店狂開又碰上暑假刺激效費帶動業績成長， 王品集團公布有韓國五星主廚孫榮助攻的「初瓦」韓式料理，7月正式在台中開幕全台最大旗艦店，首月就突破千萬業績！旗下品牌光7月就誕生7家千萬餐廳，分別為「肉次方」、「夏慕尼」、「和牛涮」與「青花驕」4大品牌，最受消費者青睞。

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王品集團去年發現台灣韓國料理的市場營業額初估高達90億元，韓式料理餐廳數近年成長更高達3倍；光是2022年韓式料理店家便年增17%，預估台灣韓料市場年產值超過新台幣96億元。繼營業一年來仍訂位爆滿的「初瓦」台北西門店，今年7月正式在台中開幕全台最大旗艦店。

▲初瓦台中旗艦店，試營運期間4人同行消費滿2500元打75折。（圖／王品集團提供）
▲初瓦台中旗艦店，開幕首月就突破千萬業績。（圖／王品集團提供）
有韓國五星主廚孫榮合作加持的「初瓦」韓式料理，全台最大台中旗艦店插旗台中七期商圈黃金地段、進駐台灣大道，斜對面就是全台百貨「店王」台中新光三越與大遠百的台灣大道三段、惠來路口。光是開幕首月就就突破千萬業績！

▲主打吃到飽燒肉的「肉次方」是一位難求的夯店。（圖／王品集團提供）
▲主打吃到飽燒肉的「肉次方」是一位難求的夯店。（圖／王品集團提供）
適逢暑假加上新店助攻，王品集團旗下最受消費者支持的品牌也曝光，光是7月就誕生7家千萬餐廳，分別為「肉次方」、「夏慕尼」、「和牛涮」與「青花驕」4大品牌，的確是網路上最受消費者熱論的話題品牌。

▲和牛涮也剛進駐高雄夢時代開設最大店型。（圖／王品集團提供）
▲和牛涮也剛進駐高雄夢時代開設最大店型。（圖／王品集團提供）
另外，瓦城泰統集團分享針對單一商圈進駐多個品牌、及利用百貨通路與集客優勢的經營策略，也深獲成長。下半年業績續開紅盤，瓦城泰統集團公布7月份營收，達5.41億年增25.56%、月增18.91%

▲瓦城泰統集團於上半年繳出五項歷史新高數據的漂亮成績，後續看好商場暑期人潮及各百貨周年慶檔期，可望迎接另一波來客高峰。（圖／瓦城泰統提供）
▲瓦城泰統集團下半年業績也續開紅盤。（圖／瓦城泰統提供）

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