林襄爆熱戀馬傑森日網也心碎！約會穿搭成焦點 衣服LOGO秒被認出
樂天女孩林襄是許多人心目中的啦啦隊女神，她IG坐擁174.5萬人追蹤，甚至紅到日本去，獲封「流量密碼」、「異次元等級正妹」，一舉一動深受關注。而林襄今（9）日被週刊爆出與小4歲樂天球星馬傑森疑熱戀中，除了台灣粉絲們心碎，日本網友們也相當震驚與難受，甚至將焦點放在她的約會穿搭上，表示看到「CLM」的LOGO馬上就認出來了。
記者郭佩蓉/綜合報導
林襄與馬傑森被《鏡週刊》拍到牽手約會，男方似乎還到女方家過夜，這段地下戀情也隨之曝光，女神戀愛消息也立刻傳到日本，根據日媒《Daily》報導，林襄與馬傑森牽手約會的照片在日網瘋傳，她當時身上穿的帽T，是印著日職千葉羅德海洋隊LOGO的衣服，日本網友們表示從大大的3個英文字母「CLM」就馬上認出來了，「只注意到她穿這件衣服」、「是去石垣島時拿到的嗎」、「這衣服平時穿也好可愛」。
而林襄會有這件衣服，其實是因為樂天桃猿和日職千葉羅德海洋隊曾在沖繩石垣島進行交流賽，當時林襄也與啦啦隊一起前往當地應援，而她熱情奔放、活力四射的模樣在當地迅速圈粉、人氣暴漲，累積不少死忠粉絲，如今林襄爆出新戀情，日本網友們也與台灣網友們同步心碎失戀中。不過對於戀情曝光，不少粉絲擔心有禁愛令的樂天球團是否會將林襄退團開除，對此，球團經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「目前襄的工作一切正常唷，晚間比賽，她也會出席應援。」林襄經紀人莉奈則答覆：「因為是藝人私事，藝人的交友狀況不會干涉也不會過問。」