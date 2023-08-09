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內幕／屏南立委人選卡關？綠用時間換空間　防「食緊挵破碗」

▲身為屏東前縣長，潘孟安在地方仍有影響力。（圖／周春米辦公室提供）
▲身為屏東前縣長，潘孟安在地方仍有影響力。（圖／周春米辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨屏東第二選區原立委參選人許展維退選，擾亂地方選舉布局，民進黨原定在本周推出人選，卻因地方派系錯綜複雜，尚未推出人選，據了解，在人選部分，黨內不再急躁、迅速推人，要用時間換取空間，嚴防「食緊挵破碗」。

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許展維因涉及政府採購法而退選，民進黨提名策略小組原屬意「英系」不分區立委莊瑞雄參選，認為莊具有即戰力、知名度之優勢，但莊數度公開婉拒，強調曾任蘇震清競選總幹事的他，於情於理下與立委蘇震清兒子蘇孟淳競爭，都不合理。

民進黨日前敲定，該選區由提名策略小組成員名單為陳其邁、王定宇、潘孟安、許立明、鄭文燦、柯建銘，並將徵詢屏東縣長周春米意見，力拼在本周將人選送至中執會同意徵召；周春米則公開點名，莊瑞雄、農業部長陳吉仲都是不錯人選。

回顧綠營去年屏東縣長初選，周春米與莊瑞雄競爭時，兩造廝殺嚴重，「黨內互打」數度搬上檯面，為「魔鬼說」陷入口水戰，也因此周春米的公開點名，讓親莊人士替莊瑞雄抱屈，另有黨內人士開嗆「怎麼不叫潘孟安回來選？」

據悉，莊瑞雄心意堅決、婉拒參選後，黨內高層已不再勸進莊，也讓莊鬆了一口氣。據NOWnews報導，周春米將從屏東縣政府團隊覓才，包含副縣長黃國榮、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭及民政處長徐富癸皆被點名，不過，民進黨提名小組本周並未開會，也未推出人選，引發外界關注。

事實上，蘇家與前屏東縣長潘孟安恩怨情仇在地方眾所皆知，而潘孟安態度強硬，外界推測合作可能性不大。

民進黨人士認為，推派人選不用那麼急、事緩則圓，需要更多溝通，屏南政治就是盡量「有效整合」，且需要時間，否則「食緊挵破碗」；該人士直言，現今被點名的人選都是老江湖、熟悉地方，但一定要與蘇家談整合，相信整合好就會贏、因此也急不來。

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