鬼月快來了！香港「恐怖片霸主」是誰 網狂點這部：嚇到不敢洗澡
今年8月16日就是農曆七月「鬼門開」的日子，距離剩下不到一週就要來到。就有民眾應景提問「哪部香港鬼片才是恐怖霸主？」而老影迷也紛紛被吸引並給出解答，其中這部更被一致推薦：「小時候嚇到不敢洗澡」。
記者潘毅/綜合報導
農曆七月「鬼門開」的日子又快到了！一位香港電影迷在論壇PTT上發起討論「在古早年代泰國鬼片還不強的時候，香港的鬼片可以說是恐怖片的翹楚」，同時回想起自己小時候，被一部叫《魁星踢斗》的鬼片嚇得要死，也開始好奇大家「小時候的惡夢，是哪部香港鬼片？」
貼文一出，各種經典片名也紛紛被點出，包含「南洋第一邪降」、「猛鬼佛跳牆 」、「七月十四」、「新暫時停止呼吸」、「鬼抓人」、「怪談協會」等等。
不過下方最多影迷點名的，則是1988年由洪金寶所導演的《鬼抓人》這部片，隨後也紛紛解釋原因「水鬼那部阿...小時候超怕」、「鬼抓人恐怖到我洗澡泡浴缸不敢出任何水聲」、「鬼抓人，真的超怕的，看完不敢洗澡」、「水鬼怕珠砂彈那個，還用西瓜追水鬼然後舔汗，最後爆炸的那個」、「西瓜找水鬼+1」、「水鬼那部叫鬼抓人，張堅庭、陳友、午馬、高麗虹主演」。