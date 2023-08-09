冷氣每天開15小時！2個月「電費僅3位數」遭轟唬爛 本尊親揭原因
炎炎夏日對於許多人來說是相當痛苦的時光，總會為冷氣該不該開煩惱不已，深怕一時涼爽卻換來可怕的電費數字。近期卻有民眾在網路上曬出驚奇電費單，表示自己每天開冷氣都超過15小時，但2個月下來「電費才350元」，卻遭其他網友質疑太唬爛，而當事人也出面解釋說明。
記者潘毅/綜合報導
一位男子在論壇在《Dcard》上曬出電費單，表示自己目前與女友同住一間套房，每天開冷氣超過15小時，洗衣機2天使用一次，另外還有電熱水器、冰箱。他收到5、6月份電費嚇一跳，「扣除公共電費才350元，太離譜了！」
貼文內容隨即遭到其他租屋族轉發，並紛紛回應「冷氣開成這樣、電費也沒到特別節省在用，兩個月350元，一個月175元有可能嗎」、「聽他唬爛，正常開冷氣套房一個月至少150度，何況他還有2天一次洗脫烘」、「應該是房間超小吧，不到5坪+一級變頻的話是用不到什麼電沒錯」。
隨後「2個月電費350元」的本尊也在留言處現身，並解釋「我的套房實際使用坪數是8坪左右，其實我也不知道電費這樣合不合理，不過我沒必要唬爛，只是分享經驗」，也有其他過來人認為「差不多 ，以前自己一個人住家裡房間冷氣24小時開 、洗衣機、偶爾煮，台電兩個月才一千多」、「和男友是租整層住家，台水台電，兩個月電費也是5百多塊不到6百，冷氣也是一到家就開沒有在省，自從租過台水台電的房子後，真的不敢想像之前到底怎麼忍受一度5塊的生活。」