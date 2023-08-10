開全新變頻冷氣「電費照樣貴爆了」？專家揪致命關鍵：完全沒省到
為了應對炎炎夏日可能面臨的高昂電費，近年來有越來越多人選擇安裝變頻冷氣來節能。不過近期就有租屋妹的房間內電器都是全新，冷氣也是一級省電變頻，卻還是噴了大量電費，不禁好奇原因。對此，專家也揪出致命關鍵：「完全沒省到」。
記者潘毅/綜合報導
一位租屋妹在論壇Dcard上發問，近期搬到一間租屋處，房間內都是全新家電、一級省電的分離式變頻冷氣，冷氣開啟時間則都是晚上8點至隔天早上8點，一天大約開12小時，本以為變頻電費不會太貴，但拿到拿到帳單的那一刻，卻發現上頭電費還是破2千。
當事人也坦言第一次出來外面住，所以不是很清楚電費行情，並傻眼補充「明明是全新的冷氣卻覺得怎麼吹都吹不涼，開自動26度，還搭配循環扇了，一晚上大概都還是28、29度，是房間太大的關係嗎？」
針對此案例，怡和家電店長強先生則認為，應與冷氣Kw數不足有關連，「冷氣的Kw數是『可大不可小』，可以裝比房間（適用坪數）需求更大K瓦數的，因為更大的冷房機器去製冷，當然更省電」。
若冷氣Kw數小於適用坪數會發生什麼情況？強先生繼續解釋「變頻冷氣在沒有達到目標溫度以前，它的室外機會不斷的運作，這樣的話就會非常的耗電，雖然冷氣K瓦數越大價格也有增加，但其之間差距沒有到很大，很可能為了省這筆小錢(機台價差)，後續不斷花大錢(電費)」，最終完全沒有省到錢。