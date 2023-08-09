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法拍屋飛了！得標人怒告宜蘭分署獲賠74萬　行政執行署研議上訴

▲北高行判宜蘭分署應賠償林姓民眾74萬餘元（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲北高行判宜蘭分署應賠償林姓民眾74萬餘元（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

法務部行政執行署宜蘭分署3年前拍賣一處基隆市透天厝，由林姓民眾得標並取得所有權，後因屋主抗議成功，林剛談好要以210萬元脫手，卻遭宜蘭分署逆轉撤銷拍定，林不服提行政訴訟，台北高等行政法院今（9）日判決，宜蘭分署須賠償74萬4600元。對此，行政執行署表示，收到判決書後將研議是否提起上訴。

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陳青旭因多次酒駕、未依車道行駛、無照駕駛等，積欠交通罰鍰1萬8千元未繳，遭移送行政執行署執行。宜蘭分署2018年4月查封他基隆市中山區的祖厝，並於2020年1月6日拍賣，由林姓民眾以135萬5400元得標，並取得不動產權利移轉證書，同年3月26日辦妥所有權移轉登記。

陳不滿只欠1萬多元罰鍰，房子就被拍賣，導致無家可歸，陳母還特別前往宜蘭分署下跪陳情，經監察院介入調查，行政執行署要求宜蘭分署說明，宜蘭分署當時強調依法辦理，處分沒有過當。

▲陳男母親當時前往宜蘭分署下跪陳情（圖／NOWnews資料照）
▲陳男母親當時前往宜蘭分署下跪陳情（圖／NOWnews資料照）
陳以宜蘭分署未將房產公告為不點交、超額查封拍賣、有違公平合理原則為由，聲明異議；宜蘭分署受理後，決定撤銷拍定，陳男也籌到錢繳清罰鍰，保住房子，結果反而變成林不服處分，聲明異議被駁，改提行政訴訟，求償他損失的74萬多元買賣利益。

北高行認為，依照《行政執行法》規定，債務人或利害關係人只能在執行程序終結前，向執行機關聲明異議，既然得標人已經繳清價金，還領到執行機關發給的權利移轉證書，執行程序等於已經終結，宜蘭分署之後的撤銷處分，無異剝奪人民財產權。

北高行認為，宜蘭分署以原處分撤銷不動產拍定處分，並重為查封，甚至在欠缺法源依據的情況下，命基隆市地政事務所撤銷林男辦妥的所有權移轉登記，確屬違法，符合《國家賠償法》的賠償要件，宜蘭分署須賠償林姓民眾74萬4600元的售屋利益。可上訴。

行政執行署表示，因撤銷與否之權衡、建物滅失情形、損賠請求依據及金額計算，法院如何認定等節均尚待明瞭，宜蘭分署將於收到判決書後研議是否提起上訴。

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