老高新片「鄭重道歉」又唬人！2片段揪出真心話：反擊最高境界
擁有585萬粉絲的YouTube頻道「老高與小茉」近日捲入抄襲風波，過去發出兩則聲明當中，不斷修改甚至刪除，結果爭議還是未解。繼日前上傳「談談最近的那件事」影片根本無關抄襲風波後，9日晚間上傳的「鄭重道歉」影片，內容也無關抄襲事件，讓大批觀眾再度傻眼，不過也有不少粉絲發現影片當中，些許片段「暗藏這陣子對這些紛擾的回應」，讓許多人驚訝表示「反擊的最高境界就在這！」
記者張嘉哲/綜合報導
「老高與小茉」在最新影片中講述老子的故事，然而影片標題卻是寫下「鄭重道歉」，在影片一開始出現黑幕寫下「由於本人的疏忽，錄製影片時忘記關洗衣機，造成影片有些許噪音，在此表達歉意」不過同時也宣布「從本影片開始，本頻道所有影片的參考資料，均會在影片說明欄進行標註，我們也會盡量滿足大家的所有需求」接著就開始講述老子的故事。
然而這並不是老高第一次這樣操作，日前他在會員頻道上傳「談談最近的那件事」，原本大家以為老高是要向會員粉絲澄清抄襲事件，結果影片內容卻是在講「獵頭案」，不少觀眾被標題唬爛而感到非常傻眼，如今又二度被騙標，感到非常傻眼。
不過，有網友就在「鄭重道歉」的影片當中，發現包括「21:51」的以及「30:05」時，老高一段話疑似洩漏了近日面對抄襲事件的看法，其中21:51時說「他（老子）說和任何人相處也是一樣，不要對別人強硬，也不要去針鋒相對的去否定別人的意見，一定要柔弱，就算你覺得他不對，你也不要表達出來」；而30:05時則提到「你只要把你自己的人生過好就行了，你也不要去侵略別人」。
影片曝光後，在PTT立刻獲得轉發引起迴響「其實他是假借講老子，叫那些人不必一直針鋒相對吧，反擊的最高境界就在這」、「意有所指也不指名道姓、不正面對決，實在厲害」、「透過講老子的處事理念，去叫人家不用管別人閒事，真是高端的一部影片」；不過也有不少鄉民則不以為然「好好解釋不會嗎？一定要這樣騙標.....好歹也是585萬的頻道，給觀眾一個交代是有多困難？」