日出茶太聯名海綿寶寶！5款超萌周邊 啦啦隊女孩揪「買一送一」
Chatime日出茶太 X 海綿寶寶超萌！日出茶太聯名海綿寶寶，把派大星、深海大鳳梨通通變成手搖飲，除了4款主題飲料杯身和封膜，還有5款鮮豔可愛的周邊商品一次曝光，包括比奇堡隨手貼、方方黃黃環保袋、蟹堡王員工杯袋、海綿星星吸管杯、四處探險托特包＋Whatever徽章組，預計8月11日全台限量開賣。業者還找來領航猿、中信兄弟啦啦隊女孩擔任一日店長，祭出「買一送一」優惠活動。
記者蕭涵云/綜合報導
六角國際集團才由旗下子公司，王座國際獨家總代理「橋村炸雞」來台開幕引爆排隊人潮。再曝光手搖飲Chatime日出茶太最新聯名海綿寶寶！以經典角色海綿寶寶、派大星為設計概念推出全新專屬飲品，選用台灣水果之王、鮮甜多汁的鳳梨搭配奶綠及綠茶凍，打造清爽又有熱帶風味的「深海鳳梨屋」；另款搭配涼爽冰鑽的「粉紅超派」根本喝下整杯派大星！以粉Fresh莓果醬為基底，加入QQ椰果粒與醇濃鮮奶，夢幻粉嫩手搖飲還跟上今年最夯的芭比熱潮。
還一口氣打造了4款主題飲料杯身和封膜，以及5款鮮豔可愛的周邊商品一次曝光。充滿人氣角色的「比奇堡隨手貼」紙裝飾個人物品，有海綿寶寶及派大星探頭的「方方黃黃環保袋」，享受海灘度假快樂氛圍的「海綿星星吸管杯」，蟹老闆與主角都露出逗趣表情的「蟹堡王員工杯袋」，4個人氣角色一次收集的「四處探險紫色托特包＋Whatever徽章組」。
還與LINE合作祭出會員限定的「比奇堡全家餐568套組」，可一次收集全套周邊商品，購買75元任意飲料加購即享優惠組合價568元，（原價961元），現省393元！日出茶太 X 海綿寶寶聯名系列，預計8月11日全台限量開賣至售完為止。
業者還還找來領航猿、中信兄弟啦啦隊女孩擔任一日店長，祭出「買一送一」優惠活動。8月12日於信義威秀店有領航猿啦啦隊女孩—Mika、油米；8月19日在新竹巨城店則有中信兄弟啦啦隊女孩—波波、凱蒂，活動為下午2點至4點，只要購買比奇堡全家餐568套組，即可與啦啦隊女孩互動（限量50組）；在店內主題區拍照打卡，完成指定任務還有新品「買一送一」優惠（限量50組）。
另外，大苑子浪漫回歸荔枝季，再度攜手故宮博物院聯名超Q唐代仕女圖杯款。「荔枝玫瑰」選用台中太平的黑葉荔枝，添加100%台灣新鮮玫瑰花瓣泥，色澤味道都浪漫度破表；「荔枝艾波」則將黑葉荔枝和蘋果打成冰沙，搭配醇厚青茶，並加入愛玉，清爽輕甜滿足咀嚼控。還於大苑子台北市府夢想店獨家開賣綴有花瓣的夢幻「荔枝玫瑰霜淇淋」。去年賣翻20萬杯的荔枝季系列飲品，今年也要把握時間開喝。
下載大苑子APP，行動商城Juicy Store將於8月22日七夕情人節當天，凌晨00:00起祭出限定優惠券「荔枝季浪漫久久」，荔枝玫瑰兩杯99元（原價190元），限量520張，售完為止。