林襄爆熱戀馬傑森！他翻「啦啦隊圖鑑」驚見線索：未免太誠實
樂天女孩林襄是許多人心目中的啦啦隊女神，是目前啦啦隊的最佳「流量密碼」！而日前林襄被爆出與小4歲樂天球星馬傑森疑似熱戀中，引發許多討論，除了有粉絲心碎之外，也有不少球迷獻上祝福。而有趣的是，就有網友發現在去年的啦啦隊應援圖鑑當中，林襄當時最喜歡的球員就寫了「馬傑森」，如今對比緋聞讓球迷笑稱「林襄也是挺誠實的」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出，林襄其實蠻誠實的，最喜歡的球員竟然寫馬傑森」只見貼出的照片，在去年的啦啦隊應援圖鑑當中，林襄手比愛心露出甜美笑容，除了個人簡介上寫著基本的資料之外，在最喜歡的球員這一欄，林襄則是選填「馬傑森」。
然而值得一提的是，有網友則拿出今年的啦啦隊應援圖鑑，結果意外發現林襄在今年的版本當中，最喜歡的球員已經改成「王溢正」，由於林襄與馬傑森的戀情在去年11月底就已經有洩底的情況，不知道是否為了避嫌，而在今年的圖鑑上做出更動。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「林襄真的蠻誠實的XD超好笑」、「今年改掉可能是避嫌吧，畢竟去年就有在傳了」、「現在可以不用避了，再改回來吧」、「竟然可以和自己喜歡的球員交往真幸運」、「能跟自己喜歡的球員交往真的是很羨慕」。
至於戀情被曝光後，林襄9日晚間出席應援活動時，心情看似未受影響，現場也沒有任何異狀，不過沒有接受訪問。球團則表示「目前林襄的工作一切正常唷」；經濟人莉奈則答覆「因為是藝人私事，藝人的交友狀況不會干涉也不會過問。」