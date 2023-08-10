蛋黃酥只會吃不二坊？彰化人抖出「低調神店」：觀光客都不知

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貼文一出，除了不少人推薦「不二坊」之外，不少人都留言推薦「新口味」，「彰化人都吃新口味！觀光客才吃不二家！」、「彰化人推推新口味啦」、「彰化林記餅舖超好吃，覺得有贏不二坊」、「蛋黃酥只推不二，我真的覺得陳耀訓超普通」、「新口味大贏陳耀訓，價格更不用說」、「彰化的新口味超讚」、「彰化人新口味一生推，超級好吃，本來想說低調，但我今年已經買到了哈哈哈」。
而事實上，過去根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》分析「月餅」相關話題的網路聲量，其陳耀訓蛋黃酥因為一年只賣兩次，就是中秋與農曆新年前，每年開賣都是秒殺搶到當機，因而話題度高；而一直相當有名的「不二坊蛋黃酥」則排名也有第三，網友新推薦的隱藏神店「新口味」則也有第四名，成績相當不錯，中秋佳節將至，民眾可以挑選自己喜愛的口味與店家吃一波！
至於不二坊最近即將開始的中秋節預購資訊，店家公告8月16日起接受電話訂購中秋節訂單，但不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。目前售價部分，6顆入蛋黃酥每盒原價270元漲到300元、15入每盒原價675元漲到750元、20入每盒900元漲到1000元，民眾訂購前要先搞清楚價格哦！