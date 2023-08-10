台灣很多人愛喝！他每天「1飲料」喝1個月 最終換腎保命
不少上班族為了提神，不少人都會喝咖啡，不過有部分人不喜歡喝咖啡，好奇「茶能夠代替咖啡嗎？」對此，腎臟科醫師江守山也給予答案，透露很多人都很愛喝市面上的「即溶茶」，且飲用量也沒有控制好，讓茶內的草酸造成腎臟損失，國外就有年輕人每天飲用大量即溶茶，結果最終必須換腎保命。
記者張嘉哲/綜合報導
腎臟科醫師江守山在《健康主播鄭凱云》節目上宣導正確健康衛教觀念，結果有觀眾詢問「能否用茶代替咖啡」，他則表示，茶對腎臟並沒有明顯的好處，許多研究已經證實，攝取過量的草酸恐會導致腎結石、腎鈣化症、急性腎損傷等各種腎臟病變。
江守山舉例，國外有一名年輕男子每天都會喝至少16杯240毫升（大約8盎司）的即溶茶，結果連續喝了一個月後，罹患了永久性的草酸腎病變，最終醫生考量他還是年輕人，因此以換腎代替洗腎來保命。江守山也說那是因為在國外有得換腎，在台灣換腎相對困難，如果沒得換腎就是終身洗腎的下場。
不過江守山也說，案例當中喝的是即溶茶，研究指出，即溶茶所泡成的茶飲，草酸含量遠多於茶葉沖泡的茶，若飲用大量的即溶茶，草酸形成結晶，並沉積在腎臟，就會造成草酸性腎炎，這種疾病是不可逆的，然而你看國外的案例雖然喝很多杯，但是容量並不多，很多台灣人是會喝這麼多茶的，如果說是愛喝即溶茶的人，就要特別注意。