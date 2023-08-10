靜宜女大生瘋傳「月領7萬變詐團」！反詐組織打臉 KK園區現況曝
20歲靜宜大學林姓女大生今年3月離奇飛到泰國下機，後轉往詐騙集團大本營的緬甸仰光KK園區，對於外界救援，林女卻堅持要與男友相伴，讓人看傻眼。結果事隔4個多月，現在傳出林女已經晉升為月薪6至7萬的小主管，並且還沒有打算回台。對此，反詐騙組織成員Sammy駁斥謠言，表示這女生是想回台灣的。甚至也有知情人士透露KK園區內現況，指出這種消息很可能都是假的。
記者張嘉哲/綜合報導
對於近日瘋傳林女受到詐騙集團高層賞識，擔任「人資行政」月領6萬至7萬，甚至還有加給的說法，反詐騙組織成員Sammy直言「林女跟男友的情況，家屬都還要問我，這種資訊不知道從何而來，更不要說什麼外勤加給，而且人資也不是她在做，做人茲的事她男友，林女是想要回來的，只是一來她要求綁定男友，再者是不花錢逃離的機會也過了」。
而根據《中時新聞網》報導，板橋承天府主事顏維勳則表示，緬甸苗瓦迪的KK園區是最殘忍的地方、有武裝部隊在管，能夠順利離開的人不多，外傳女大生月賺6萬高薪、不願回台，顏維勳認為有可能是「假消息」，讓許多年輕人心生嚮往，對這種消息感到斥之以鼻，只能說相當不可取。
而反詐騙組織成員Sammy也提到「緬北不是什麼正常的地方，幫派份子自願過去都走不掉，更不要說是蛇頭賣去的一般人，雖然不是每家公司都往死裡打，但絕對沒那麼好的，緬北多數公司主管都吸毒，很瘋的，人莫名其妙就沒了」。
回顧整起案件，林女今年3月將持有的手機交給前男友，在申辦新手機後失蹤，同月30日上午8點多前往機場，後搭乘長榮航空飛往倫敦，卻在泰國曼谷下機，經追查發現人在緬甸KK園區，疑似「為愛走天涯」，就想要陪在男友身邊，後來外界發起救援，結果林女卻執意留在緬甸陪男友，結果男友後來也被發現曾經是詐騙被害人，之後被帶入詐騙集團，一連串因果讓各界相當傻眼，而林女也錯過逃離園區的最佳時間點，至今還是無任何最新確切消息。