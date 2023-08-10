蔣緯國生前官邸4.7億求售　3富商有意接手「憂這點太敏感」

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1996年，時任台北市長的陳水扁以該住宅原屬軍事用地，後變更為私人住宅，認定未申請建照屬於違建，將別墅全數拆除，但蔣家提出合法權狀，並委託律師對台北市政府提起訴願及國賠，最後傳出私下和解。
1997年蔣緯國去世後，土地以及殘破的地上物由太太繼承，由於風波不斷，蔣家決定出售，由退休警官葉海瑞買下，葉海瑞一度提出改建製茶廠計畫，但因茶廠只30坪，員工宿舍、接待廳卻有三、四百坪，北市府質疑要蓋招待所而未許可。
人在日本考察的劉陳傳接受《NOWnews今日新聞》越洋電訪表示，蔣緯國別墅最近一個半月釋出，短短時間內已有3位富商有意接手，因當初被陳水扁強拆的別墅，蔣緯國擁有合法建物所有權狀，依法可申請回復原狀。
他說明，基地面積1586坪開價4億7584萬元，加上別墅重建費用至少要5、6億元，門檻不低，有意接手的富商考量，現任台北市長蔣萬安是蔣家子孫，可能因為身份顧慮不予核准，「雖然合法，但一定有政治攻防」，認為這一點較敏感。
不過，劉陳傳認為，蔣緯國別墅位在陽明山麓，俯瞰大台北盆地，「現在在陽明山很難找到大面積、合法又有景觀的物件了」，還可接8米平菁街銜接仰德大道、文化大學，基地條件相當不錯，估計兩、三個月內就能賣掉。
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