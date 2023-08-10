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蔣緯國生前官邸4.7億求售　3富商有意接手「憂這點太敏感」

▲蔣緯國將軍生前居住的外雙溪千坪別墅，歷經多次轉手後，近來開價4.7億元出售，一個半月來已有3位富商有意接手，但考量1點太敏感。（圖／住邦佳士得提供）
▲蔣緯國將軍生前居住的外雙溪千坪別墅，歷經多次轉手後，近來開價4.7億元出售，一個半月來已有3位富商有意接手，但考量1點太敏感。（圖／住邦佳士得提供）

記者徐銘穗/綜合報導

蔣緯國將軍生前居住的外雙溪千坪別墅，歷經多次轉手後，曾被保全業大老砸最近再度在市場求售，屋主開價4億7584萬元。負責銷售的住邦佳士得國際資產董事長劉陳傳說，過去一個半月有3位富商有意接手，但因覺得「太敏感」而未下決定。

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蔣緯國外雙溪別墅位於至善路三段71巷，基地1586坪，權狀資料顯示，別墅在1983年建成，蔣緯國隔年取得，建築為西洋式，共有兩層，合計約272坪。

▲蔣緯國外雙溪別墅1996年遭時任台北市長的陳水扁強拆，但蔣緯國擁有合法建物所有權狀，依法可申請回復原狀。（圖／住邦佳士得提供）
▲蔣緯國外雙溪別墅1996年遭時任台北市長的陳水扁強拆，但蔣緯國擁有合法建物所有權狀，依法可申請回復原狀。（圖／住邦佳士得提供）
1996年，時任台北市長的陳水扁以該住宅原屬軍事用地，後變更為私人住宅，認定未申請建照屬於違建，將別墅全數拆除，但蔣家提出合法權狀，並委託律師對台北市政府提起訴願及國賠，最後傳出私下和解。

1997年蔣緯國去世後，土地以及殘破的地上物由太太繼承，由於風波不斷，蔣家決定出售，由退休警官葉海瑞買下，葉海瑞一度提出改建製茶廠計畫，但因茶廠只30坪，員工宿舍、接待廳卻有三、四百坪，北市府質疑要蓋招待所而未許可。

人在日本考察的劉陳傳接受《NOWnews今日新聞》越洋電訪表示，蔣緯國別墅最近一個半月釋出，短短時間內已有3位富商有意接手，因當初被陳水扁強拆的別墅，蔣緯國擁有合法建物所有權狀，依法可申請回復原狀。

他說明，基地面積1586坪開價4億7584萬元，加上別墅重建費用至少要5、6億元，門檻不低，有意接手的富商考量，現任台北市長蔣萬安是蔣家子孫，可能因為身份顧慮不予核准，「雖然合法，但一定有政治攻防」，認為這一點較敏感。

不過，劉陳傳認為，蔣緯國別墅位在陽明山麓，俯瞰大台北盆地，「現在在陽明山很難找到大面積、合法又有景觀的物件了」，還可接8米平菁街銜接仰德大道、文化大學，基地條件相當不錯，估計兩、三個月內就能賣掉。

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