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古天樂曾連3年獲封「最賺錢」港星　醉心慈善甘做「高調爛片王」

▲古天樂曾連續3年獲封「最賺錢」港星，為做慈善甘願當爛片王。（圖／翻攝自古天樂Instagram）
▲古天樂曾連續3年獲封「最賺錢」港星，為做慈善甘願當爛片王。（圖／翻攝自古天樂Instagram）

記者黃雅琪/綜合報導

8月強檔電影輪番上映，由古天樂主演的新作《掃毒3：人在天涯》、《暗殺風暴》，也將在本月陸續登場。私下被稱為「慈善大亨」的古天樂，曾經連續3年蟬聯「最會賺錢的港星」排行榜冠軍，出道長達29年，照理來說古天樂並不缺錢，但他為了持續行善過去也不惜拍爛片，曾拍過多部電影在豆瓣平均分數都不超過6分，被稱為「高調的爛片王，低調的慈善家」。另外，新冠肺炎期間，他更帶頭募資近3900萬港幣（約新台幣1.5億元），發放給基層演員，受人景仰。

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▲古天樂不捨四川大地震災害，成立「古天樂慈善基金」行善。（圖／翻攝自古天樂Instagram）
▲古天樂不捨四川大地震災害，成立「古天樂慈善基金」行善。（圖／翻攝自古天樂Instagram）
國中畢業遭嘲諷！古天樂誓言蓋小學

港星古天樂被譽為「低調的慈善家」，向來很關注香港、中國大陸偏鄉弱勢族群；2008年，「四川大地震」爆發，他不捨成千上萬的家庭骨肉分離，同年隨即成立「古天樂慈善基金」行善佈施；2009年，古天樂還捐贈100萬元的善款，幫助四川大地震的災後重建。

傳言國中學歷的古天樂，早年曾被導演嘲諷：「你以為一個中學畢業生可以有多了不起！」自此，他發誓要讓更多孩子接受教育。「古天樂慈善基金」透過「慈恩基金會」陸續在四川、貴州、雲南等地，建校超過上百所，雖有傳聞修建的小學已經廢校，但也是因為併校政策所存在的極少數。古天樂為善不欲人知，善舉之所以曝光，也是因為香港導演爾冬陞在微博提及，才被眾人得知。

▲「香港演藝人協會」會長古天樂，帶頭募款幫助電影同業度過難關。（圖／翻攝自古天樂Instagram）
▲「香港演藝人協會」會長古天樂，帶頭募款幫助電影同業度過難關。（圖／翻攝自古天樂Instagram）
籌錢1.5億元！疫情期間救助電影同業

2020年爆發的新冠肺炎（COVID-19)，令香港電影業進入冰封期，許多基層從業者生活陷入困境；古天樂身為「香港演藝人協會」會長，同年4月發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，聯合多家公司合拍「公益電影」，並將全部票房收入捐出，總共籌得近3900萬港幣（約新台幣1.5億元），原本計畫發給每一名基層演員9000港幣，但是因為籌集資金不夠，他還自掏腰包補齊善款，並於6月發放「抗疫金」支票給需要者，許多演員都在網路上發文道謝。

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