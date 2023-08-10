古天樂曾連3年獲封「最賺錢」港星　醉心慈善甘做「高調爛片王」

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港星古天樂被譽為「低調的慈善家」，向來很關注香港、中國大陸偏鄉弱勢族群；2008年，「四川大地震」爆發，他不捨成千上萬的家庭骨肉分離，同年隨即成立「古天樂慈善基金」行善佈施；2009年，古天樂還捐贈100萬元的善款，幫助四川大地震的災後重建。
傳言國中學歷的古天樂，早年曾被導演嘲諷：「你以為一個中學畢業生可以有多了不起！」自此，他發誓要讓更多孩子接受教育。「古天樂慈善基金」透過「慈恩基金會」陸續在四川、貴州、雲南等地，建校超過上百所，雖有傳聞修建的小學已經廢校，但也是因為併校政策所存在的極少數。古天樂為善不欲人知，善舉之所以曝光，也是因為香港導演爾冬陞在微博提及，才被眾人得知。
籌錢1.5億元！疫情期間救助電影同業
2020年爆發的新冠肺炎（COVID-19)，令香港電影業進入冰封期，許多基層從業者生活陷入困境；古天樂身為「香港演藝人協會」會長，同年4月發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，聯合多家公司合拍「公益電影」，並將全部票房收入捐出，總共籌得近3900萬港幣（約新台幣1.5億元），原本計畫發給每一名基層演員9000港幣，但是因為籌集資金不夠，他還自掏腰包補齊善款，並於6月發放「抗疫金」支票給需要者，許多演員都在網路上發文道謝。