林襄爆熱戀馬傑森低調保護感情！自認是小女人：希望給予交友空間
樂天女孩、啦啦隊女神林襄昨（9）日被週刊爆料與小4歲樂天球星馬傑森疑似熱戀中，她今（10）日出席節目《戀愛上線中》宣傳記者會，近日被拍到牽手約會一事，林襄露出燦笑，表示自己的理想型就是頹帥風格、有點黑眼圈，要有才華有魅力，會運動更好，也承認自己在感情內是偏可愛、小女人和有點m傾向，至於被問到兩人交往多久？她則希望大家給予一些空間及時間。
記者郭佩蓉/台北報導
林襄近日被《鏡週刊》拍到與樂天球員馬傑森手牽手約會，男方似乎還到女方家過夜，兩人疑似熱戀中。對此，她今日出席記者會，表示自己的理想型是頹帥風格，有點黑眼圈，要有才華有魅力，會運動更好；至於交往多久？有無同居？她則尷尬無語，希望大家給她一些空間及時間。
林襄也表示兩人是在工作中認識的，認為交往最重要的事是要處得來，「價值觀合的話最好，感覺對了就直接在一起，比較不會考慮下一階段，希望大家可以給我一點交友空間」，此外，林襄也透露自己會詢問何妤玟該怎麼看男生，何妤玟也笑說要認林襄當乾女兒，霸氣直呼：「有什麼事我幫妳處理！」
林襄坦言自己在感情內是偏可愛、小女人和有點m傾向的，認為在感情中最重要的事是互相照顧，至於年紀大或是年紀小她則沒有特別列入考量，「處得來比較重要」，最後，她也對支持她的粉絲們說：「希望大家繼續關注我的其他演藝作品，像是《戀愛上線中》，之後也有最新單曲，希望大家多多支持。」