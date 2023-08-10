東區黃金路段店面租金打對折　專家：3致命關鍵「回不去了」

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大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，東區輝煌時期，忠孝東路上的店面租金可達每坪2萬元，但觀察東區近四年半的最高租金單價，2019年尚有2筆忠孝東路四段的店面破萬元，租金單價分別為1萬5781元及1萬4311元，疫情爆發後最高單價僅7千多元。
直到去年終於在忠孝東路四段出現1筆破萬租金，不過單價僅1萬1198元，比2019年的最高價少了近3成，今年截至6月，最高租金僅7728元，租金水平明顯下修。
住商不動產仁愛光復加盟店經理黃獻寬分析，東區主力地段為忠孝東路以北、市民大道以南，巷弄店面靠近市民大道租金大約每坪4千多元，靠近忠孝東路則為5千多元，若是忠孝東路以南往仁愛路方向店租較低，巷弄店面大約3千元上下，疫情影響後許多店家開店保守，以低租金店面為首要，因此拉低平均租金。
另一方面，忠孝東路上的主力店面也出現變化，黃獻寬指出，由於東區主要道路店面過去堪稱台北市店王，因此屋主現在堅守單坪租金1萬元以上防線，影響商家進駐意願，設櫃店家也從國際連鎖品牌改以本土品牌為主，市場經過重大事件而變動，商圈也轉換出不同風貌。
零售市場等時機，租金很難往上提
郎美囡認為，東區畢竟仍是台北市精華地段，且忠孝東路的車流量大，店面招牌的廣告效益依然存在，品牌、商家仍有進駐意願，但人潮聚集的效果大不如前，考量經營風險，較低的租金才能促進商家進入東區實體店面，租金回升顯得欲振乏力。
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