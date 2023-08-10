台灣「最無聊景點」票選！鄉民秒想到冠軍是它　真實評價曝光

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貼文一出，不少人紛紛回應「如果說不Google的話，直接就是想到高跟鞋教堂.....」、「高跟鞋教堂真的超無聊，想當初都是網美帶起的風潮」、「玻璃高跟鞋教堂啊，去一個不知道意義是什麼」、「水往上流絕對值得這題一票」、「看到標題想到的就是高跟鞋教堂.....」、「如果要說刻意打造的景點，就只有高跟鞋」、「妖怪村還是我的冠軍」、「小碧潭、梅花湖都超問號的吧」、「水往上流真的超問號」。
事實上，過去在2018年時，蕃薯藤就有統計過「全台十大最瞎景點名單」，當年冠軍是位於南投的妖怪村，而亞軍的桃太郎村現在已經歇業，如今被網友點名最無聊的台灣景點的嘉義「高跟鞋教堂」則排名第三，接著位在台東的「水往上流」則是排名第四，5年過去，仍然榜上有名。
而「高跟鞋教堂」位於嘉義縣布袋鎮海景公園內，是一個大型裝置藝術造景，由雲嘉南濱海國家風景區管理處建造，雖然名為教堂，不過但不是基督教宗教場所，未有牧師或神父等神職人員駐在。仔細看Google評價上其實也是還有4顆星的評價。
不少最近去過的民眾留言表示「好停車免門票其實拍拍照、走一走還不錯，可以搭配布袋漁港一起玩還行」、「免費的公園，可以悠閒的散步走走」、「免費好停車是最大優點了，搭配漁港晃一晃還可以啦」；不過也有許多人朝聖傻眼的說「拍完照沒了......超無聊」、「完全沒有遮陰的的地方….超級無敵熱啊」、「真的就拍完照撤退，完全不知道可以幹嘛」。