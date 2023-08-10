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台灣「最無聊景點」票選！鄉民秒想到冠軍是它　真實評價曝光

▲台灣旅遊景點這麼多，究竟哪個景點在大家眼中是最無聊的呢？近日嘉義布袋的高跟鞋教堂就被鄉民瘋狂點名！（圖/雲嘉南國家管理處提供）
▲台灣旅遊景點這麼多，究竟哪個景點在大家眼中是最無聊的呢？近日嘉義布袋的高跟鞋教堂就被鄉民瘋狂點名！（圖/雲嘉南國家管理處提供）

記者張嘉哲/綜合報導

暑假期間，除了出國的選擇之外，不少人為了荷包還是選擇國內出遊，台灣仍然有許多景點可以出外踏青、踩點！不過台灣旅遊景點這麼多，究竟哪個景點在大家眼中是最無聊的呢？近日就有鄉民發起討論「台灣最無聊景點直覺會想到哪個」貼文引發廣大熱議，其位在嘉義的「高跟鞋教堂」獲得最多人點名。

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一名網友在PTT貼文指出「近年包括政府也在力推國內旅遊，但同時也出現一堆很莫名其妙的旅遊景點，大家應該也多少都去過一些讓人不知所云的地方，如果不要Google的話，第一個想到台灣最廢的景點是哪裡？我自己個人認為是嘉義的高跟鞋教堂啦」。

貼文一出，不少人紛紛回應「如果說不Google的話，直接就是想到高跟鞋教堂.....」、「高跟鞋教堂真的超無聊，想當初都是網美帶起的風潮」、「玻璃高跟鞋教堂啊，去一個不知道意義是什麼」、「水往上流絕對值得這題一票」、「看到標題想到的就是高跟鞋教堂.....」、「如果要說刻意打造的景點，就只有高跟鞋」、「妖怪村還是我的冠軍」、「小碧潭、梅花湖都超問號的吧」、「水往上流真的超問號」。

▲高跟鞋教堂經過雲嘉南濱海風景區管理處用心規畫，注入音樂、燈光成迷人夜景，會是歡度春節好去處。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.02.04）
▲高跟鞋教堂2018年就入選「全台十大最瞎景點名單」，如今又被網友點名奪冠台灣最無聊景點。（圖／NOWnews資料照）
事實上，過去在2018年時，蕃薯藤就有統計過「全台十大最瞎景點名單」，當年冠軍是位於南投的妖怪村，而亞軍的桃太郎村現在已經歇業，如今被網友點名最無聊的台灣景點的嘉義「高跟鞋教堂」則排名第三，接著位在台東的「水往上流」則是排名第四，5年過去，仍然榜上有名。

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▲位在台東的「水往上流」成為鄉民票選第二名無聊的景點。（圖/水往上流Google）
而「高跟鞋教堂」位於嘉義縣布袋鎮海景公園內，是一個大型裝置藝術造景，由雲嘉南濱海國家風景區管理處建造，雖然名為教堂，不過但不是基督教宗教場所，未有牧師或神父等神職人員駐在。仔細看Google評價上其實也是還有4顆星的評價。

不少最近去過的民眾留言表示「好停車免門票其實拍拍照、走一走還不錯，可以搭配布袋漁港一起玩還行」、「免費的公園，可以悠閒的散步走走」、「免費好停車是最大優點了，搭配漁港晃一晃還可以啦」；不過也有許多人朝聖傻眼的說「拍完照沒了......超無聊」、「完全沒有遮陰的的地方….超級無敵熱啊」、「真的就拍完照撤退，完全不知道可以幹嘛」。

▲嘉義高跟鞋教堂被評為最無聊的台灣景點，表示除了好停車跟免門票的優點，完全不好玩。（圖/高跟鞋教堂Google）
▲嘉義高跟鞋教堂被評為最無聊的台灣景點，表示除了好停車跟免門票的優點，完全不好玩。（圖/高跟鞋教堂Google）

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