房市／敦化南北路商用不動產　拚都更危老

北台灣新案狂銷2.3萬戶　銷售王不是青埔！三重「1天賣8戶」奪冠

▲北台灣近年新成屋、預售屋共賣出2.3萬戶，以行政區分析，三重區平均一天賣8戶，奪北台灣銷售王，第二名則是靠青埔重劃區助攻的中壢區。（圖／住展雜誌提供）
▲北台灣近年新成屋、預售屋共賣出2.3萬戶，以行政區分析，三重區平均一天賣8戶，奪北台灣銷售王，第二名則是靠青埔重劃區助攻的中壢區。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

根據住展雜誌統計，北台灣近一年約有超過5.7萬戶新成屋、預售屋公開銷售，估當中2.3萬戶已成交，銷售率約四成。進一步統計北台灣各行政區每日平均售出戶數，去年8月至今年7月間，新北三重新建案市場，平均一天有8戶售出，勇奪北台灣銷售王。

我是廣告 請繼續往下閱讀
住展雜誌企研室經理成采錡表示，三重新建案銷況順遂，是因為區域具備行政中心建設題材及交通便利、鄰近北市等條件，加上指標案接力進場強銷，帶來逾6千戶新供給，二重地區及舊市區房市交易活絡。不過成交量集中指標建案，若建案單價相對高、主要規劃換屋型產品或已經成屋，購屋門檻較高，銷售速度相對慢。

▲北台灣近年新成屋、預售屋單日銷售排行榜。（圖／住展雜誌提供）
▲北台灣近年新成屋、預售屋單日銷售排行榜。（圖／住展雜誌提供）
新建案成交量 集中新北、桃園
北台灣每日平均售出戶數排行中，新北五區入榜，桃園有四區，新竹則有一區進榜，顯示新建案成交單位集中新北、桃園熱區，台北因整體市況偏冷，僅少數個案銷況較佳，未有一區列入排行。

排行第二名的是桃園中壢，近一年進場建案合計售出約1500戶，平均一天售出4戶。中壢榜上有名，歸功重劃區銷況穩健，除青埔特區指標建案以相對低單價或輕鬆付款方案催出買氣，新興的A20重劃區線上個案銷售表現也平順。

成采錡表示，北台灣各區市況溫差大，具備產業發展題材，且未來就業人口成長空間較大的區域，近一年進場的新建案銷況較佳。購屋需求穩健下，吸引業者相繼進場推案，讓三重、中壢新建案供給量居高不下，近一年推案規模分別為北台灣第一、二名，但就區域銷售率來看，兩區都還有五成以上新供給未售出，房市928檔期逼近，新案摩拳擦掌，線上建案壓力將不小。

▲桃園青埔因高鐵、捷運、商場等題材，發展速度快，形成與北桃園藝文特區能夠分庭抗禮的住宅區域。（圖／資料照片）
▲桃園青埔因高鐵、捷運、商場等題材，發展速度快，形成與北桃園藝文特區能夠分庭抗禮的住宅區域。（圖／資料照片）
新建案銷售率 楊梅成黑馬
每日平均售出戶數排行第三到第六名，依序是桃園市區、新竹竹北、新北土城及桃園龜山，近一年進場的新建案中，各區都有1千戶左右順利售出，平均一日售出3戶。當中竹北是新竹地區唯一入榜的行政區，近一年新建案釋出可售戶數中，約五成已成交，不過今年初以來，竹北市況降溫，建案銷售速度放慢，房市已開始由賣方市場轉為買方市場。

排在第七到第十名的區域，為新北板橋、淡水、林口，以及桃園楊梅，近一年新案售出戶數都超過800戶，平均一日售出2戶。值得注意的是，桃園楊梅近一年新建案平均銷售率已達53％，為排行榜十區中銷售率最高的區域。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

北台灣4869戶新成屋待銷！囤房稅2.0若上路　這3區建商會最慘

大稻埕煙火秀！北台灣5大水岸豪宅驅車拚　大直最貴！桃園僅4字頭

房市賣壓來了！七都「這3區」是重災區　新案待售率都超過7成

北部1000萬買房推薦！10低總價熱區公開　這區新案均價不到650萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀