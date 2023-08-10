北台灣新案狂銷2.3萬戶　銷售王不是青埔！三重「1天賣8戶」奪冠

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新建案成交量 集中新北、桃園
北台灣每日平均售出戶數排行中，新北五區入榜，桃園有四區，新竹則有一區進榜，顯示新建案成交單位集中新北、桃園熱區，台北因整體市況偏冷，僅少數個案銷況較佳，未有一區列入排行。
排行第二名的是桃園中壢，近一年進場建案合計售出約1500戶，平均一天售出4戶。中壢榜上有名，歸功重劃區銷況穩健，除青埔特區指標建案以相對低單價或輕鬆付款方案催出買氣，新興的A20重劃區線上個案銷售表現也平順。
成采錡表示，北台灣各區市況溫差大，具備產業發展題材，且未來就業人口成長空間較大的區域，近一年進場的新建案銷況較佳。購屋需求穩健下，吸引業者相繼進場推案，讓三重、中壢新建案供給量居高不下，近一年推案規模分別為北台灣第一、二名，但就區域銷售率來看，兩區都還有五成以上新供給未售出，房市928檔期逼近，新案摩拳擦掌，線上建案壓力將不小。
新建案銷售率 楊梅成黑馬
每日平均售出戶數排行第三到第六名，依序是桃園市區、新竹竹北、新北土城及桃園龜山，近一年進場的新建案中，各區都有1千戶左右順利售出，平均一日售出3戶。當中竹北是新竹地區唯一入榜的行政區，近一年新建案釋出可售戶數中，約五成已成交，不過今年初以來，竹北市況降溫，建案銷售速度放慢，房市已開始由賣方市場轉為買方市場。
排在第七到第十名的區域，為新北板橋、淡水、林口，以及桃園楊梅，近一年新案售出戶數都超過800戶，平均一日售出2戶。值得注意的是，桃園楊梅近一年新建案平均銷售率已達53％，為排行榜十區中銷售率最高的區域。
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