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全聯洗白了？常客抓到「結帳超慢兇手」　婆媽認了店員最衰

▲全聯福利中心成為不少婆媽購菜的首選之處，不過長期以來「結帳速度」問題引起不少討論。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心成為不少婆媽購菜的首選之處，不過長期以來「結帳速度」問題引起不少討論。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯因為其便利且營業時間相對傳統市場較長，成為不少婆媽購菜的首選之處，不過長期以來「結帳速度」問題礙於櫃檯較少、服務客群不少長輩或多或少都有影響，時常引起討論。由於過去不少人都指出是全聯店員動作太慢，甚至喜歡推薦其他商品才導致結帳大排長龍，如今有常客忍不住跳出來發文表示「真正讓結帳慢的人就是那些臨櫃才要翻錢包的各位！」貼文獲得許多人贊同。

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一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「常常看到一堆人在抱怨店員結帳很慢，可是永遠還是一堆人還是要等到輪到自己，才在那邊慢慢掏錢包，不管是會員卡、手機支付還是要付現金，我就不懂為什麼你覺得你等很久，但別人等你就沒關係一樣，今天排隊等前一個就遇到這樣情況，真的白眼從內心翻到腳底」。

▲卡努颱風發布海陸警，北北基突宣佈停班停課，全聯湧現囤貨人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲網友近日討論全聯結帳的問題，希望大家在排隊時就準備好APP支付或者現金、錢包，不是到臨櫃才在東摸西摸。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
貼文曝光後，不少人心有戚戚焉「每次都在怪店員，我看他們動作明明很快，就是你們這些客人每次臨櫃才要拿錢包、開APP，真的慢的就是你們這些人，店員真的衰還要被罵」、「我還有看過，排不到30秒的，就說收銀人員動作很慢，阿趕時間是不能提早出門？」、「真的是不要再怪店員，店員手速都很快了，那些臨櫃才要動作的才要檢討！」、「真的沒看過收銀員慢，慢的是要結帳的人，開手機會員開很久！錢在那邊掏算半天！」

也有不少人分享經驗「還有那種明明排隊就排很久，結果輪到自己什麼APP都沒打開，那你剛剛排隊都在幹嘛」、「還有結帳問一堆問題的，想說買個東西是要問多少問題」、「真的在拖的一直都是客人啊！全聯每次結帳都被說慢，大家都開好APP、拿好錢包很快好嗎」、「還有裝袋給我去旁邊裝好嗎，是在櫃檯裝什麼裝啊！氣死」、「真的，明明排隊等很久，也不會先準備好錢包或準備掃碼，只會在那邊抱怨」。

▲全聯福利中心因為據點眾多，加上營業時間較長，成為現在不少家庭主婦買菜、購買日常用品的重要商家。（圖／記者張勵德攝）
▲網友認為在排隊時就必須準備好一切結帳的東西，且裝袋也不要在臨櫃裝才對。（圖／記者張勵德攝）
綜合網友意見，不少人力挺全聯店員，透露店員效率已經非常高，而卻有許多客人到臨櫃才要挖零錢、翻錢包、APP打不開甚至是在櫃檯直接裝袋，導致後方顧客排隊時間拉長，如果民眾到全聯結帳不希望等太久，自己也同樣可以在輪到自己前把一切都準備好，精準快刷結帳，並且裝袋請至店家提供的長桌裝袋，每個人都能做到，相信去全聯結帳時就不會等待那麼久的時間了！

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