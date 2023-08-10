全聯洗白了？常客抓到「結帳超慢兇手」　婆媽認了店員最衰

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貼文曝光後，不少人心有戚戚焉「每次都在怪店員，我看他們動作明明很快，就是你們這些客人每次臨櫃才要拿錢包、開APP，真的慢的就是你們這些人，店員真的衰還要被罵」、「我還有看過，排不到30秒的，就說收銀人員動作很慢，阿趕時間是不能提早出門？」、「真的是不要再怪店員，店員手速都很快了，那些臨櫃才要動作的才要檢討！」、「真的沒看過收銀員慢，慢的是要結帳的人，開手機會員開很久！錢在那邊掏算半天！」
也有不少人分享經驗「還有那種明明排隊就排很久，結果輪到自己什麼APP都沒打開，那你剛剛排隊都在幹嘛」、「還有結帳問一堆問題的，想說買個東西是要問多少問題」、「真的在拖的一直都是客人啊！全聯每次結帳都被說慢，大家都開好APP、拿好錢包很快好嗎」、「還有裝袋給我去旁邊裝好嗎，是在櫃檯裝什麼裝啊！氣死」、「真的，明明排隊等很久，也不會先準備好錢包或準備掃碼，只會在那邊抱怨」。
綜合網友意見，不少人力挺全聯店員，透露店員效率已經非常高，而卻有許多客人到臨櫃才要挖零錢、翻錢包、APP打不開甚至是在櫃檯直接裝袋，導致後方顧客排隊時間拉長，如果民眾到全聯結帳不希望等太久，自己也同樣可以在輪到自己前把一切都準備好，精準快刷結帳，並且裝袋請至店家提供的長桌裝袋，每個人都能做到，相信去全聯結帳時就不會等待那麼久的時間了！