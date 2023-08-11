影音／房貸扛得有點累？想轉貸「先做這事」　成本、優缺點一次看

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「在評估轉貸時，第一個動作你先不要急，別急著一定要馬上趕快轉貸！」曾敬德提醒，從去年開始央行連續5次升息，很多人不知道自己的貸款利率是多少，建議先打電話問一下銀行問說「我的貸款利率到底是多少？」先確認貸款利率。
再來，假如確認目前的貸款利率是2點多，他建議可先問銀行是否有調降的空間，銀行就會進行評估，如果你是銀行眼中的優質客戶，「如果你是優質客戶，其實很多事情都很好談」。
曾敬德說，要是真的不行，必須走到轉貸這一條路時，就得好好試算一下，因為轉貸有以下相關成本：
📌代書費：約5000~8000元
📌地政設定規費：0.12%。例貸款1000萬，設定規費1萬2000元。
📌塗銷費：約 2500元
📌違約金：約 0.5%~1%。例貸款1000萬，違約金約5萬到10萬元。
📌新貸款手續費：約5000~1萬元
📌新貸款利率多少？轉貸才划算？
利率每降低一碼（0.25％），一年約可省下 7500 元利息支出，基本上至少要低兩碼以上才打平上述成本。
最後，曾敬德也分享轉貸省錢兩大招，一是「轉貸的過程中其實有一些的程序，我們是可以自己去跑的，就可以省下中間代書的費用」；二是「可找新銀行或正在衝刺貸款業務的銀行，其在手續費上也會有相當的彈性」。
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