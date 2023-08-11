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影音／房貸扛得有點累？想轉貸「先做這事」　成本、優缺點一次看

▲房貸扛得有點累？專家建議，轉貸有代書費、設定費等成本，想轉貸前最好先打電話問問銀行自己目前的貸款利率，再估算是否划算。（圖／NOWnews資料照片）
▲房貸扛得有點累？專家建議，轉貸有代書費、設定費等成本，想轉貸前最好先打電話問問銀行自己目前的貸款利率，再估算是否划算。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

房貸扛得有點累，「轉貸」有解嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，轉貸有3大優點，可爭取更好的利率條件、拉長年限及寬限期，但轉貸也有代書費、設定費及手續費等成本，因此評估轉貸前，強烈建議「先打電話問銀行你目前的貸款利率」，和銀行商量有無調降可能後再決定。

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曾敬德指出，轉貸有更好的利率條件、拉長年限及寬限期等3個優點，讓你還款更輕鬆，或是保有資金運用的彈性，但也有1個缺點，就是「你房貸可能要重揹30年，難免心會覺得有點累」。

「在評估轉貸時，第一個動作你先不要急，別急著一定要馬上趕快轉貸！」曾敬德提醒，從去年開始央行連續5次升息，很多人不知道自己的貸款利率是多少，建議先打電話問一下銀行問說「我的貸款利率到底是多少？」先確認貸款利率。

再來，假如確認目前的貸款利率是2點多，他建議可先問銀行是否有調降的空間，銀行就會進行評估，如果你是銀行眼中的優質客戶，「如果你是優質客戶，其實很多事情都很好談」。

▲如果你是銀行眼中的優質客戶，一切都好談。（示意圖／Pixabay）
▲如果你是銀行眼中的優質客戶，一切都好談。（示意圖／Pixabay）
曾敬德說，要是真的不行，必須走到轉貸這一條路時，就得好好試算一下，因為轉貸有以下相關成本：
📌代書費：約5000~8000元

📌地政設定規費：0.12%。例貸款1000萬，設定規費1萬2000元。

📌塗銷費：約 2500元

📌違約金：約 0.5%~1%。例貸款1000萬，違約金約5萬到10萬元。

📌新貸款手續費：約5000~1萬元

📌新貸款利率多少？轉貸才划算？
利率每降低一碼（0.25％），一年約可省下 7500 元利息支出，基本上至少要低兩碼以上才打平上述成本。

最後，曾敬德也分享轉貸省錢兩大招，一是「轉貸的過程中其實有一些的程序，我們是可以自己去跑的，就可以省下中間代書的費用」；二是「可找新銀行或正在衝刺貸款業務的銀行，其在手續費上也會有相當的彈性」。

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