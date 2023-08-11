房市／內科億元級交易開紅盤　企業置產指標廠辦

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觀察今年上半年內科總價億元以上廠辦交易所在區域，除了聯虹識野科技大樓位在舊宗段外，其餘9筆都位在西湖段，顯示西湖段仍為企業進駐最熱地段，林三智表示，西湖段有捷運交通紅利，科技公司集中形成群聚效益，指標廠辦大樓未來也有向上增值空間，這些因素使西湖段交易熱度不輟，持續吸引公司法人前往購置辦公據點。
資金流往商用不動產，也激勵建商開發商用產品。長虹建設在內科已推出多棟廠辦大樓，尚在興建中的長虹豐匯商業科技大樓，去年時以30.68億元被領航家投資興業整棟打包買走，長虹建設今年宣布再進軍西湖段，將與新光資產管理、新福開發共同合建廠辦大樓；此外，興富發建設也插旗潭美段，興富發T1廠辦大樓預計今年下半年可完工，目前已在銷售階段。
林三智解析，內科成為辦公市場重要交易熱區，主要有三大因素，其一，內科廠辦屋齡較市區辦公室新穎、買賣單價更親民，對自用需求企業來說可降低購置成本；其二，內科廠辦需求穩定、空置率低，長期持有具保值、增值特性，對於高資產型買方來說，是相對穩健的資產布局選擇。
其三，「自用兼置產」成為目前內科市場交易新顯學，信義全球資產於一線服務中發現，不少已進駐內科的企業客戶，仍持續評估內科其他辦公室、土地等標的。企業布局商用不動產，除了自用以外，也可出租收益、轉售獲利，是極具彈性的資金運用策略，有助於企業營運及長遠發展。
隨著市場邁入下半年，商用不動產將持續成為買、賣方關注焦點，林三智提醒今年有購置辦公室、土地等計畫的買方，因後續簽約、辦理貸款等作業，尚需2至3個月的時間，此時著手看屋評估物件，較能在時間充裕的情況下購買到符合需求的標的。由於辦公產品會是下半年交易主力，林三智也建議若有辦公室處分需求的賣方可把握時機，只要價格貼近行情，就有機會快速完成出售。
林三智提醒，由於商用不動產交易金額龐大、涉及細節繁多，不論買賣方在交易時，建議尋求具優良信譽的商仲品牌，以確保雙方權利與交易安全、順暢。