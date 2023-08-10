退租隔天遭房東討「20萬賠償」！他一聽原因傻眼　最後無奈付錢了

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上述離譜的要求當事人都忍下，一直住到租約到期前，房東再度喊話漲房租至1萬2，而原PO則表示不打算續住。沒想到退租當天，房東不爽浴室牆壁發霉，要收2000元清潔費，原PO也同意付錢。
然而幾個小時後，房東再度來電，表示發霉太嚴重、刷不起來，指控原PO惡意破壞，「詢問評估浴室需要打掉整間重新裝潢，需要18～20萬的費用，這筆費用你需要負責」，更嗆明不負責的話就要報警處理。不過原PO隨手一查資料，就發現專業清潔人員處理2至3千元就能搞定，反嗆「最好是發霉要整間打掉重新裝潢。」
隔天房東再度打來，表示已經找人處理了，最後花費14000元，還加上新房客無法入住的費用等。最後雙方持續協調，原PO無奈付了1萬多元，當作消除這場災難。
誇張的退租經歷，也引發其他租屋族傻眼喊「一開始漲價就可以不接受了啊，合約簽好在那邊期間漲價是違法的你怎麼還傻傻接受」、「只能說你人太好，光2000元發霉清潔費那邊，我就不能接受了」、「太好被凹了吧」、「無故漲房租那邊，你就可以告他了，哪來這麼多後續」。
事實上房東若租賃期間有任意漲租或收取超額電費等違反規定情形，則可依消費者保護法第17條及第56條之1規定，該約定無效，房客可拒絕房東要求；或向當地縣市政府消保或地政單位申訴，經主管機關令其限期改正而屆期不改正，最高可處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。