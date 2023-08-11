你有領到嗎？台灣勞工「最新平均薪資」出爐 2行業薪水最多
在台灣工作「薪情」好嗎？每個人總是會以台灣的平均所得，來衡量自己的工作所得是高還是低，然而行政院主計總處日前公布6月「工業及服務業薪資統計結果」，結果顯示，從本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為4萬8032元，月減0.09％，年增2.75％，但該數據卻讓不少網友感到相當傻眼直呼「我拉低水準我道歉」。
記者張嘉哲/綜合報導
根據主計總處公布的數據當中，若以全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）來看，6月的經常性薪資平均為4萬5429元，月減0.14％，年增2.47％；獎金及加班費等非經常性薪資8471元，合計後總薪資平均為5萬3900元，年增2.00％。
從全體受僱員工薪資為各行業、職業之平均結果來看，6月金融及保險業、出版影音製作傳播及資通訊服務業經常性薪資為6萬6587元、6萬5450元相對較高；製造業為4萬3103元，其中電子零組件製造業5萬3652元；住宿及餐飲業3萬4275元、其他服務業（含美容美髮按摩等）3萬5210元則相對較低。
然而數據曝光之後，不少網友紛紛回應「服務業就是做到流汗被嫌到流淚，永遠是拉低標準的人，我道歉」、「到底哪來的4萬8，服務業真的心酸」、「我拉低水平向社會大眾道歉」、「根本沒有4萬8，可憐」、「真的還蠻慘的，3萬5路過，高於服務業平均一多一點而已」。
而近日「平均薪資」的話題可以說是正夯，日前有網友透露自己年收入80萬卻想要當躺平族，沒想到年薪丟上「薪情平台」比較，PR值卻高達80，台灣僅有20%的人超過年薪80萬，掀起不少討論。而根據行政院主計處公布的數據，平均一個月48K，一年是57萬6千的話，PR值確時位在50沒錯。