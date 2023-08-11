中國團客要衝了！超強消費力曝　日本人瘋傳「辨別台灣人特徵」

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然而，消息曝光後，日本媒體都跟進報導，結果日本網友卻不太買單，甚至有網友留言「雅美爹やめて（不要）」還獲的超過2萬2千多個讚；另外則是有日本人表示區分台灣人與中國人的差別「印象中，中國人講話非常大聲，希望這次來可以安靜一點」、「跟台灣人相比，中國人確實講話非常大聲，印象不好」、「來日本儒雅安靜的人，都是來自台灣居多」、「請大媽們講話嗓子拉低一些，不要大聲喧嘩，台灣人到日本都是非常有禮貌的」。
而雖然日本網友反彈，但對日本政府來說可是大好消息，根據統計，今年6月約有21萬名中國旅客入境日本，僅有疫情前的24%，政府希望在2025年之前恢復疫情前的訪日人數水準，讓國內的觀光業重新振作起來，因為中國人所帶來的觀光財是其他國家都比不上的。
根據日本政府觀光局統計，光是在2019年就有959萬名中國人到日本旅遊，消費金額約有1兆7000億日圓（約新台幣3742億元），在各國都前往日本觀光的人數、消費力當中，日本都是排名第一，其花費前三名包括「飲食費」、「住宿費」以及「購物費」，光是人均去一趟日本購物就會花超過10萬9000日圓，也因此這次重新開放後，讓日本政府期待觀光業能夠快速的復甦！