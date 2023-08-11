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中國團客要衝了！超強消費力曝　日本人瘋傳「辨別台灣人特徵」

▲中國文化旅遊部10日公告，恢復中國公民赴特定國家團隊旅遊業務的第三批國家名單，其中包括日本。（圖/維基百科）
▲中國文化旅遊部10日公告，恢復中國公民赴特定國家團隊旅遊業務的第三批國家名單，其中包括日本。（圖/維基百科）

記者張嘉哲/綜合報導

中國文化旅遊部10日公告，恢復中國公民赴特定國家團隊旅遊業務的第三批國家名單，其中包含韓國以及日本，消息引發業界熱烈討論，除了過去在疫情前，中國遊客到日本消費力是最強的以外，其到當地旅遊的情況也是立刻引起日本網友的熱烈討論，更有人揭露區別台灣人跟中國人不同的特徵。

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在經歷了三多的疫情之後，中國文化旅遊部日前宣布開放旅行團出國旅遊的國家名單，第三波開放國家包括南韓、日本、緬甸、土耳其、印度等12個亞洲國、美國、墨西哥等8個北中美洲國家、哥倫比亞、秘魯等6個南美洲國家，德國、波蘭、瑞典等27個歐洲國家，澳洲、巴布亞紐幾內亞等7個大洋洲國家，以及阿爾及利亞、突尼西亞、莫三比克等18個非洲國家。

然而，消息曝光後，日本媒體都跟進報導，結果日本網友卻不太買單，甚至有網友留言「雅美爹やめて（不要）」還獲的超過2萬2千多個讚；另外則是有日本人表示區分台灣人與中國人的差別「印象中，中國人講話非常大聲，希望這次來可以安靜一點」、「跟台灣人相比，中國人確實講話非常大聲，印象不好」、「來日本儒雅安靜的人，都是來自台灣居多」、「請大媽們講話嗓子拉低一些，不要大聲喧嘩，台灣人到日本都是非常有禮貌的」。

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▲日本網友刷爆中團開放旅遊新聞留言，甚至有網友留言「雅美爹やめて（不要）」還獲的超過2萬2千多個讚。（圖/Yahoo！Japan）
而雖然日本網友反彈，但對日本政府來說可是大好消息，根據統計，今年6月約有21萬名中國旅客入境日本，僅有疫情前的24%，政府希望在2025年之前恢復疫情前的訪日人數水準，讓國內的觀光業重新振作起來，因為中國人所帶來的觀光財是其他國家都比不上的。

根據日本政府觀光局統計，光是在2019年就有959萬名中國人到日本旅遊，消費金額約有1兆7000億日圓（約新台幣3742億元），在各國都前往日本觀光的人數、消費力當中，日本都是排名第一，其花費前三名包括「飲食費」、「住宿費」以及「購物費」，光是人均去一趟日本購物就會花超過10萬9000日圓，也因此這次重新開放後，讓日本政府期待觀光業能夠快速的復甦！

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▲中國團客將可以到日本出遊，日本政府認為將為觀光業挹注不少收入。（圖/pixabay）

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