一句話證明你來過台灣！陸客「7字妙答」：別的國家沒聽過
中國文化旅遊部10日公告，恢復中國公民赴特定國家團隊旅遊業務的第三批國家名單，其中包含韓國以及日本，但是名單內還是沒有台灣，引起業界熱議。然而隨著疫情解封，還是會有散客來到台灣觀光，由於最近網路上超夯「一句話證明你XXXXX」，就有大陸網友貼文討論「一句話證明你去過台灣」，沒想到自己的答案卻相當有趣，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名大陸的女網友在「小紅書」發文表示「用一句話證明去過台灣」透露自己過去到台灣遊玩時，店員一直跟他說「統編、載具需要嗎？」這句話，當時她聽了滿頭霧水，表示去其他國家根本就沒有聽過有人這樣問；另外則是發現台灣的UNIQLO有在賣鮮花、植栽，也讓他感到非常幸福。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「應該是請支援收銀」、「真的假的也是超多人在講的」、「內用外帶也是，一開始還想說什麼內衣外帶」、「我也有發現這句！幾乎每個餐廳都會問這句話」、「蛤？也是超經典！」、「進去超商都會一直推銷咖啡！歡迎光臨也有不同的語調」、「蝦米？」
而也有大陸網友表示，我一開始被問到「統編、載具」這句的時候，第一反應是「需要交通工具嗎？」因為在我們這裡是指可以用來載人的運輸設備，像是汽車、飛機之類的，想說台灣服務這麼好，後來才知道是電子發票類型的東西，真是尷尬呀！